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Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина

Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина

Михаил Жванецкий и Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна рассказала о дружбе с Михаилом Жванецким. Оказывается, писатель был нередким гостем у певицы с Максимом Галкиным в их семейном гнездышке в деревне Грязь.
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Стали известны подробности дружбы Михаила Жванецкого и Аллы Пугачевой. Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ выяснили, что писатель часто гостил у звездной пары в их резиденции.

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Исполнительница не скрывала, что обожала сатирика. Она считала, что именно ему обязана своим успехом на сцене. По мнению Примадонны, Михаил Жванецкий вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко способствовал ее популярности на эстраде.

Алла Пугачева вспомнила свой первый выход на сцену. Молодую артистку даже не пускали туда, потому что не знали, кто она такая. Юмористы же помогли ей выдержать этот экзамен.

Два года назад звезда пересеклась с Михаилом Жванецким на похоронах Романа Карцева. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, сатирик тогда много шутил и не терял бодрости духа. Он отмечал, что чувствует себя гораздо моложе своих лет – на 42 года.

Напомним, Алла Пугачева одной из первых отреагировала на уход Михаила Жванецкого. Она назвала смерть друга невосполнимой утратой и заверила, что он навсегда останется в ее сердце.

Как писали "Дни.ру", писателя не стал в возрасте 86 лет 6 ноября. В последнее время Михаил Жванецкий не скрывал ухудшение самочувствия. Ходили слухи, что артист боролся с онкологией. Однако сам сатирик называл домыслы неправдой.

Автор: 9 ноября 2020, 11:07 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Коль такие умные торопитесь заполнить нишу сатиры своими талантами! Ныть, стенать только и можете. Толку от вас.
Гость
Ответить
Кто сказал, что сатиры нет? Ее полно в сортирах, где замоченых полно. Жванецкий че то ни разу не проехался по этим, ково обещали мочить в сортирах. И этто сатирик?
Гость
Ответить
Ничего удивительного! Два сапога на одну ногу. Левую. Оба леваки еще те. Оба погуляли на славу, а под старость молодых под бок, чтоб косточки им грели.
Гость
Ответить
Уход Жванецкого больно скажется на и без того опустевшей нише сатиры в нашей стране. Кругом все заполонили кривые зеркала, петросянщина и камеди-клоака..
1

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