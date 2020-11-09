Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина

Стали известны подробности дружбы Михаила Жванецкого и Аллы Пугачевой. Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ выяснили, что писатель часто гостил у звездной пары в их резиденции.
Исполнительница не скрывала, что обожала сатирика. Она считала, что именно ему обязана своим успехом на сцене. По мнению Примадонны, Михаил Жванецкий вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко способствовал ее популярности на эстраде.
Алла Пугачева вспомнила свой первый выход на сцену. Молодую артистку даже не пускали туда, потому что не знали, кто она такая. Юмористы же помогли ей выдержать этот экзамен.
Два года назад звезда пересеклась с Михаилом Жванецким на похоронах Романа Карцева. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, сатирик тогда много шутил и не терял бодрости духа. Он отмечал, что чувствует себя гораздо моложе своих лет – на 42 года.
Напомним, Алла Пугачева одной из первых отреагировала на уход Михаила Жванецкого. Она назвала смерть друга невосполнимой утратой и заверила, что он навсегда останется в ее сердце.
Как писали "Дни.ру", писателя не стал в возрасте 86 лет 6 ноября. В последнее время Михаил Жванецкий не скрывал ухудшение самочувствия. Ходили слухи, что артист боролся с онкологией. Однако сам сатирик называл домыслы неправдой.
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