Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина

Примадонна рассказала о дружбе с Михаилом Жванецким. Оказывается, писатель был нередким гостем у певицы с Максимом Галкиным в их семейном гнездышке в деревне Грязь.

Стали известны подробности дружбы Михаила Жванецкого и Аллы Пугачевой. Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ выяснили, что писатель часто гостил у звездной пары в их резиденции.

Исполнительница не скрывала, что обожала сатирика. Она считала, что именно ему обязана своим успехом на сцене. По мнению Примадонны, Михаил Жванецкий вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко способствовал ее популярности на эстраде.