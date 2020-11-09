Кладбище оцепят на время секретных похорон Жванецкого

В понедельник в полдень в режиме строгой секретности состоятся похороны Михаила Жванецкого. Родные писателя-сатирика категорически против присутствия на траурной церемонии журналистов и праздных зевак.

Изначально планировалось, что похороны знаменитого писателя пройдут на Троекуровском или Введенском кладбище Москвы. Но потом удалось договориться о месте на центральной аллее самого престижного в стране Новодевичьего некрополя. Там покоятся Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Лужков, Людмила Зыкина.

Как говорят, на время похорон вход на кладбище для посторонних будет на несколько часов перекрыт, а на саму церемонию попадут только самые близкие, включая, очевидно, четырех законных и гражданских жен, шестерых признанных и внебрачных детей покойного.

Судя по всему, на церемонию приедет и Алла Пугачева, которая с молодости дружила с сатириком, а его уход восприняла как личную драму. "Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала певица в своем "Инстаграме".

Поминки по сатирику пройдут в центре Москвы в одном из его любимых ресторанов, но посторонних туда тоже не пустят.

Ранее представитель писателя Олег Сташкевич объяснил причину того, что гражданской панихиды не будет: "Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться".

Жванецкий умер в Москве в минувшую пятницу, 6 ноября на 87-м году жизни. Причины смерти не назывались. За месяц до кончины писатель объявил о завершении карьеры