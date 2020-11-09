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"В порядке вещей": сын Сафронова рассказал об оральных ласках умелого Панина

Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На скандальном видео, которое появилось в Сети, человек, очень похожий на Алексея Панина, устами ублажает мужчину. Причем пытается не оставить без внимания все 22 сантиметра партнера. И явно кайфует сам от процесса, удовлетворяя себя рукой.
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Посмотрел это откровенное видео и сын Никаса Сафронова Лука Затравкин. Увиденное так впечатлило его, что он не смог сдержать эмоций и выплеснул их.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"То, что Панин все еще жив и продолжает сниматься в новых видео, дает нам понять, что конец света явно отменяется, – улыбается Лука. – В этом году произошло столько всего глобально ужасного, что общество, на мой взгляд, стало более толерантно относиться к эротическому творчеству Панина. Шока и ужаса эти ролики не вызывают. И смотрятся уже в порядке вещей".

Лука Затравкин и Алексей Панин. Фото: личный архив

Правда, Лука не хотел бы сам оказаться в роли героя подобного видео. "Иногда человек получает радость от того, что его половой акт видят окружающие, – сказал сын Сафронова. – Я думаю Панин как раз из этой группы людей. Предлагаю всем перестать возбуждать Панина. Может, тогда он перестанет снимать подобные видео. Чтобы перестать его возбуждать, надо прекратить его обсуждать. Но пока мы идем у него на поводу. Он использует всех нас для своих сексуальных утех и возбуждения".

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Публикация от А. Панин. �� (@actor_ap)

Напомним, многие ханжи осудили лауреата государственной премии России за подобные оральные ласки. Одни требуют лишить его высокого звания, другие же обеспокоены моральным состоянием несовершеннолетней дочери, которая живет с артистом. Мол, органам опеки стоило бы присмотреться к психологической обстановке в семье.

Автор: 9 ноября 2020, 08:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Ирина
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Спаcите нас пожалуйста! Я вдова с двумя маленькими детьми и вынуждена попросить помочь нам всех неравнодушных людей! Совсем недавно скончался мой супруг, при жизни инвалид. На похороны пришлось собирать у соседей, т.к. накоплений не было. На сегодняшний день я и двое моих деток голодаем, их не во что одеть и обуть, а хозяин квартиры настаивает на выселении, если мы не найдем деньги в ближайшие дни. Все что у меня есть - карточка Сбербанка 2202 2019 0902 8082, принадлежит она мне, Ирине Геннадьевне. Помогите, у нас дома нет даже хлеба. Пусть Господь благословит вас за поддержку!!!
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