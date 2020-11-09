"В порядке вещей": сын Сафронова рассказал об оральных ласках умелого Панина

На скандальном видео, которое появилось в Сети, человек, очень похожий на Алексея Панина, устами ублажает мужчину. Причем пытается не оставить без внимания все 22 сантиметра партнера. И явно кайфует сам от процесса, удовлетворяя себя рукой.

Посмотрел это откровенное видео и сын Никаса Сафронова Лука Затравкин. Увиденное так впечатлило его, что он не смог сдержать эмоций и выплеснул их.

"То, что Панин все еще жив и продолжает сниматься в новых видео, дает нам понять, что конец света явно отменяется, – улыбается Лука. – В этом году произошло столько всего глобально ужасного, что общество, на мой взгляд, стало более толерантно относиться к эротическому творчеству Панина. Шока и ужаса эти ролики не вызывают. И смотрятся уже в порядке вещей".

Правда, Лука не хотел бы сам оказаться в роли героя подобного видео. "Иногда человек получает радость от того, что его половой акт видят окружающие, – сказал сын Сафронова. – Я думаю Панин как раз из этой группы людей. Предлагаю всем перестать возбуждать Панина. Может, тогда он перестанет снимать подобные видео. Чтобы перестать его возбуждать, надо прекратить его обсуждать. Но пока мы идем у него на поводу. Он использует всех нас для своих сексуальных утех и возбуждения".

Напомним, многие ханжи осудили лауреата государственной премии России за подобные оральные ласки. Одни требуют лишить его высокого звания, другие же обеспокоены моральным состоянием несовершеннолетней дочери, которая живет с артистом. Мол, органам опеки стоило бы присмотреться к психологической обстановке в семье.