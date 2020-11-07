"Сломалось под сердцем": Шнуров шокирован известием о смерти

Теперь Сергею Шнурову будет трудно найти новый авторитет. Несколько лет подряд он следил за творчество Жванецкого, равнялся на него и пытался приблизиться к народному кумиру.
Благодаря Михаилу Михайловичу музыкант измерял, что хорошо, а что плохо. Шнуров признался, что уход артиста нанес ему серьезный удар прямо в сердце. Трагическое событие не только вывело душевное состояние музыканта из равновесия, но и вдохновило его на написание трогательного стихотворения.
"Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великий дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, согласно случаю, прискорбным тоном, – мол с ним ушла огромная эпоха", – обратился к поклонникам Шнуров.
Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни разглядели в его строках неподдельную скорбь и искреннее сожаление. Другие же отметили, что таким образом Сергей описал эмоции людей, выросших на творчестве сатирика.
Сам же Шнуров добавил, что сейчас он ощущает настоящую боль: "сломалось главное, то, что под сердцем где-то". Большинство представителей российской эстрады присоединились к словам солиста группы "Ленинград" и почтили память всеми известного писателя.
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