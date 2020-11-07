"Сломалось под сердцем": Шнуров шокирован известием о смерти

Смерть российского писателя Михаила Жванецкого коснулась и представителей шоу-бизнеса. Сергей Шнуров даже написал стихотворение, посвященное "камертону". По словам музыканта, мнение журналиста всегда было профессиональным.

Теперь Сергею Шнурову будет трудно найти новый авторитет. Несколько лет подряд он следил за творчество Жванецкого, равнялся на него и пытался приблизиться к народному кумиру.

Благодаря Михаилу Михайловичу музыкант измерял, что хорошо, а что плохо. Шнуров признался, что уход артиста нанес ему серьезный удар прямо в сердце. Трагическое событие не только вывело душевное состояние музыканта из равновесия, но и вдохновило его на написание трогательного стихотворения.

"Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великий дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, согласно случаю, прискорбным тоном, – мол с ним ушла огромная эпоха", – обратился к поклонникам Шнуров.

Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни разглядели в его строках неподдельную скорбь и искреннее сожаление. Другие же отметили, что таким образом Сергей описал эмоции людей, выросших на творчестве сатирика.

Сам же Шнуров добавил, что сейчас он ощущает настоящую боль: "сломалось главное, то, что под сердцем где-то". Большинство представителей российской эстрады присоединились к словам солиста группы "Ленинград" и почтили память всеми известного писателя.