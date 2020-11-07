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"Сломалось под сердцем": Шнуров шокирован известием о смерти

Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть российского писателя Михаила Жванецкого коснулась и представителей шоу-бизнеса. Сергей Шнуров даже написал стихотворение, посвященное "камертону". По словам музыканта, мнение журналиста всегда было профессиональным.
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Теперь Сергею Шнурову будет трудно найти новый авторитет. Несколько лет подряд он следил за творчество Жванецкого, равнялся на него и пытался приблизиться к народному кумиру.

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Благодаря Михаилу Михайловичу музыкант измерял, что хорошо, а что плохо. Шнуров признался, что уход артиста нанес ему серьезный удар прямо в сердце. Трагическое событие не только вывело душевное состояние музыканта из равновесия, но и вдохновило его на написание трогательного стихотворения.

"Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великий дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, согласно случаю, прискорбным тоном, – мол с ним ушла огромная эпоха", – обратился к поклонникам Шнуров.

Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни разглядели в его строках неподдельную скорбь и искреннее сожаление. Другие же отметили, что таким образом Сергей описал эмоции людей, выросших на творчестве сатирика.

Сам же Шнуров добавил, что сейчас он ощущает настоящую боль: "сломалось главное, то, что под сердцем где-то". Большинство представителей российской эстрады присоединились к словам солиста группы "Ленинград" и почтили память всеми известного писателя.

Автор: 7 ноября 2020, 15:41 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

комментарии

Ответить:

алеся
Ответить
А выскочка шнур везде свои пять копеек внесет!
Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, ктo может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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