Харламов что есть мочи врезал Дудю и обозвал лицемером

Юморист отреагировал на слова рэпера Алишера Моргенштерна и журналиста Юрия Дудя. Гарик Харламов назвал знаменитостей лицемерами.

В недавнем интервью Алишер Моргенштерн раскритиковал юмористическое телевизионное шоу Comedy Club. Рэпер заявил, что проект давно исчерпал себя. Алишер отметил, что в последний раз смотрел программу, когда был совсем юным.

Мнение Алишера Моргенштерна поддержал Юрий Дудь, который и брал интервью у музыканта. К сказанному рэпером журналист добавил, что резиденты Comedy Club стали частью шоу-бизнеса, который ранее высмеивали. Это, по мнению Дудя, сказалось на качестве контента.

Рассуждения знаменитостей задели за живое юмориста Гарика Харламова. Комик много лет работает в Comedy Club. В личном "Инстаграм" артист опубликовал смонтированное видео, в котором кадры из интервью Дудя и Моргенштерна перемежаются с кадрами юмористического шоу. Таким образом Гарик показал, что Юрий и Алишер относительно недавно были гостями Comedy Club. В зале музыкант и журналист не выглядели недовольными – смеялись и смотрели номера с интересом.

"Академический пример лицемерия на мой взгляд", – что есть мочи врезал Дудю и Моргенштерну комик.

Гарик Харламов добавил, что Алишер Моргенштерн был на шоу в 2018 году. По словам комика, Comedy Club выходит на экраны уже 18 лет. Есть те, кто любит программу, а также те, кто предпочитает ее не смотреть, – это дело вкуса. Между тем у юмористической передачи есть постоянный зритель и хорошие рейтинги – именно благодаря этому она еще жива.