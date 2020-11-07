Харламов что есть мочи врезал Дудю и обозвал лицемером

В недавнем интервью Алишер Моргенштерн раскритиковал юмористическое телевизионное шоу Comedy Club. Рэпер заявил, что проект давно исчерпал себя. Алишер отметил, что в последний раз смотрел программу, когда был совсем юным.
Мнение Алишера Моргенштерна поддержал Юрий Дудь, который и брал интервью у музыканта. К сказанному рэпером журналист добавил, что резиденты Comedy Club стали частью шоу-бизнеса, который ранее высмеивали. Это, по мнению Дудя, сказалось на качестве контента.
Рассуждения знаменитостей задели за живое юмориста Гарика Харламова. Комик много лет работает в Comedy Club. В личном "Инстаграм" артист опубликовал смонтированное видео, в котором кадры из интервью Дудя и Моргенштерна перемежаются с кадрами юмористического шоу. Таким образом Гарик показал, что Юрий и Алишер относительно недавно были гостями Comedy Club. В зале музыкант и журналист не выглядели недовольными – смеялись и смотрели номера с интересом.
"Академический пример лицемерия на мой взгляд", – что есть мочи врезал Дудю и Моргенштерну комик.
Гарик Харламов добавил, что Алишер Моргенштерн был на шоу в 2018 году. По словам комика, Comedy Club выходит на экраны уже 18 лет. Есть те, кто любит программу, а также те, кто предпочитает ее не смотреть, – это дело вкуса. Между тем у юмористической передачи есть постоянный зритель и хорошие рейтинги – именно благодаря этому она еще жива.
Популярные темы форума
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Порем своего сына.
Сын 12 лет научился анонировать.
Какие мужчины
дагестанцы ведут себя как звери
У нее до меня было 16 мужчин