Стали известны последние слова Жванецкого

Михаил Михайлович явно предчувствовал свой уход. Если верить словам близкой приятельницы, то писатель делился жизненными фразами со своими поклонниками только в самые тяжелые моменты.
Жванецкий предпочитал веселить публику и дарить ей отличное настроение. Алла Пугачева уверена, что артист не просто так месяц назад ушел со сцены. Михаил Михайлович не только прекратил все выступления и решился на заслуженный отдых, но и закрыл телепередачу. Все виной стало никудышное здоровье сатирика.
Пугающим фактом стала публикация в личном блоге артиста. За несколько часов до смерти Михаил Жванецкий опубликовал строки, в которых призвал россиян улыбаться, даже если это приходится делать через силу. Похоже, что напутственные слова были написаны не самим журналистом, а его близкими и родными.
"Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться", – так звучит надпись на опубликованном снимке писателя.
Напомним, Жванецкий не скрывал ухудшение самочувствия. Ходили слухи, что артист боролся с онкологией. Однако сам Михаил Михайлович называл домыслы неправдой и продолжал вести активный образ жизни.
По мнению большинства поклонников, похороны журналиста пройдут в иудейских традициях. Друзья Жванецкого планируют пригласить раввина. Мужчина, получивший высшее еврейское религиозное образование, должен прочитать над гробом поминальную молитву "Кадиш".
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