Пугачева накаркала смерть Жванецкому

"Они были мне как творческие братья – Виктор (Ильченко, артист эстрады, театра и кино. – Прим. ред.), Рома Карцев и живой, слава богу, но тоже нездоровый Миша Жванецкий, – заявила убитая горем Примадонна на похоронах Карцева. – Я его сейчас видела – он не может ничего говорить. Ладно...".
Жванецкий встретился с Виктором Ильченко в далеком 1954 году – они стали вместе вести концерты. В 1958-м к ним присоединился Роман Карцев. И потом до конца жизни Жванецкий, Карцев и Ильченко не только дружили, но и работали вместе в театре миниатюр, сатирик написал для них более 300 монологов.
Певица словно накаркала!.. Виктор Ильченко умер от рака желудка 21 января 1992 года. Роман Карцев скончался после инфаркта 2 октября 2018-го. Михаила Жванецкого, страдавшего раком предстательной железы, не стало 6 ноября 2020-го. Всех троих больше нет. Они все были почти ровесники – родились в середине 30-х годов прошлого века. Из трех друзей, о которых говорила год назад Пугачева, он прожил дольше всех – 86 лет.
Неизвестно, найдет ли в себе силы Алла Борисовна прийти на похороны Михаила Михайловича. В последний раз траурные мероприятия она посещала в начале февраля, когда хоронили ее друга – музыканта Александра Кальянова.
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