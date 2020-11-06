"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз

Наконец, съемки стартовали, и во время записи одной из первых сцен звезда получила травму. В личном блоге актриса опубликовала рассказ о том, как ее избил... телефон.
Кристина Асмус выложила снимок, на котором запечатлена рядом с квадроциклом. На артистке надето красное короткое платье с запахом, а также пиджак лаймового цвета. Знаменитость стоит по щиколотку в грязи.
Из рассказа следует, что во время работы над эпизодом героиня Кристины Асмус лежит в кровати и листает "Сторис" в "Инстаграме". По сценарию экранный муж переворачивается во сне и случайно выбивает рукой мобильник. Во время съемок крупного плана Олег Асадулин слегка перестарался и слишком сильно ударил по телефону. Аппарат выскользнул и со всей силы врезался актрисе аккурат промеж глаз.
"А тот в свою очередь сильно ударил меня углом", – пожаловалась Кристина Асмус.
Как выяснилось, травма оказалась достаточно серьезной – теперь звезда ходит с шишкой на самом видном месте. Также артистка пошутила, что теперь у нее есть третий глаз.
Поклонники с юмором восприняли новость о неудачах актрисы. "До конца надеялся, что на съемках "Булок" травмирована будет одноименная часть тела, но увы, откладываю каламбуры до следующего раза", – написал под фотографией актер Денис Косяков.
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