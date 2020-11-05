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"Господи! Поскорее": о чем просит неузнаваемая Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева обнародовала новую фотографию, которая заставила возбудиться ее многочисленных подписчиков. Артистка получила как восторженные комментарии, так и критические. Многие ее попросту не узнали.
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После того, как вышла замуж за популярного юмориста, шоумена, телеведущего, пародиста, актера и певца Максима Галкина, а вскоре на свет появились двойняшки Гарри и Лиза, Алла Пугачева сильно изменилась. Чтобы соответствовать молодому мужу и двум маленьким детям, Примадонна очень похудела, а также прибегла к различным манипуляциям с лицом.

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Теперь артистка выглядит невероятно молодо и модно. Правда, не все ее узнают. Так, Примадонна опубликовала фотографию, на которой снята крупным планом. Помимо комплиментов, артистка получила много негативных откликов. В частности, поклонники высказались, что в погоне за вечной молодостью Алла перестала походить на саму себя. Другие же сочли, что Пугачева просто перестаралась с фотошопом. Дескать, сильная обработка фотографии негативно сказалась на внешности 71-летней артистки. Якобы на полученном снимке Алла выглядит не старше 50. А кто-то и вовсе решил, что на фото Кристина Орбакайте.

Публикацию Алла Пугачева сопроводила философским текстом. "Приходит время теплой одежды. Надеюсь одежда согреет НАДЕЖДУ, что люди когда нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: "Господи! Поскорее" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Примадонна.

Многие подписчики, представители отечественного шоу-бизнеса, бурно отреагировали на послание артистки. Например, та же Кристина Орбакайте прокомментировала запись именитой матери символами сердечка и сложенных вместе, словно в молитве, ладоней. Не остались в стороне и автор-песенник и исполнитель Игорь Николаев, певец Николай Носков, актрисы Алика Смехова и Екатерина Скулкина, певицы Ирина Салтыкова и Катя Лель и многие другие.

Автор: 5 ноября 2020, 10:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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