"Стильный Киркоров и колхозный Дава": Моргенштерн унизил любовника телеведущей

В одном из интервью Моргенштерн признался, что не считает творчество Манукяна уникальным. По словам всеми известного музыканта, возлюбленный Ольги Бузовой не может похвастаться крайней сообразительностью. Ведь в последнее время его идеи так схожи с выпущенными треками Алишера.

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