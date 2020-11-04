"Стильный Киркоров и колхозный Дава": Моргенштерн унизил любовника телеведущей

Моргенштерн на пике своей популярности. Молодого артиста постоянно приглашают на телевизионные проекты, интервью и всевозможные выступления в столичных барах. Сейчас к мнению Алишера прислушивается многомиллионная аудитория, требующая хлеба и зрелищ.
Артист лично предоставляет поклонникам уникальную возможность пообсуждать представителей российского шоу-бизнеса. На этот раз музыкант унизил звезду "Инстаграм". Алишер нелестно высказался о новом проекте Давы.
"Клип "Ролекс" – великолепный со всех сторон. Это колхоз высшей степени. Однажды и Бузова делала настолько отвратительно, что это было великолепно. Теперь Дава занял ее место", – иронично подметил рэпер.
Стоит отметить, что подражание Манукяна только веселит исполнителя. По словам Моргенштерна, в подобном поведении нет ничего плохо. Однако музыкант не перестает указывать Даве на его ошибки и публично порицает блогера.
Напомним, творчество самого Алишера часто попадает под общественную критику. Несмотря на многочисленный негативный контекст, ему удается оставаться востребованным артистом и зарабатывать миллионы на своих проектах. Близкие друзья рэпера уверены, он стал успешным шоуменом благодаря предпринимательской жилке. Остается только гадать, равняется ли Манукян на своего коллегу.
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