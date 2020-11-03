Заподозренная в беременности Натали показала своего малыша

На прошлой неделе поклонники заподозрили Натали в очередной беременности. Певица уже воспитывает троих детей – Арсения, Анатолия и Евгения.

В личном блоге артистка сообщила радостную новость: во вторник ее старший сын отмечает день рождения. "Сегодня малышу 19 лет!" – написала исполнительница. Она отметила, что без ума от своего ребенка.

В "карусели" Натали прикрепила несколько фотографий Арсения. Юноша вырос настоящим красавцем, уверены пользователи Сети. Также поклонники сделали комплимент артистке, которая до сих пор выглядит как девочка.

"Сыну 19, а Вы такая же красотка , не меняетесь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Малыш вырос, а мамочка все такая же молодая и красивая!", "И папин, и мамин сынок. С днем рождения!", "Натали, вы прекрасны!!! И сыночки", "Счастья и здоровья сыну удачи и всех благ пусть будет сильным и мужественный!" – написали в комментариях.

Напомним, Натали замужем за Александром Рудиным с 1991 года. Пара долго не могла иметь детей, и когда в 2001 году у супругов появился сын, они были вне себя от счастья.

Поклонники до сих пор уверены, что артистка беременна. Она никак не опровергает и не подтверждает слухи. Фанаты считают, что в ее семье не хватает еще одного ребенка – дочки.