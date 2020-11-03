"Пошла по наклонной": сверкнувшую прелестями Карпович разнесли в пух и прах

Мирослава Карпович приняла участие в творческой фотосессии Маши Кап. Для образа звезда "Папиных дочек" обнажилась.

В последнее время Мирославе Карпович приходится нелегко из-за постоянных нападок хейтеров. Актрису ненавидят за то, что она якобы разбила семью Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Из-за постоянных стрессов Карпович критически похудела. При росте 170 сантиметров она весит 46 килограммов. К тому же, звезда кардинально сменила имидж – сделала стрижку под мальчика и перекрасилась в блонд.

Недавно в Сети появилось новое фото Мирославы. На нем она предстала в черном костюме с высоко задранной ногой. При этом у нее была оголена верхняя часть тела. Пользователи набросились на исхудавшую Мирославу Карпович. Многие считают, что ей негоже выставлять худосочную грудь напоказ. Некоторые заявили, что истощенная фигура актрисы просто ужасает и пугает их.

"Бог обидел эту женщину, не дав ей ничего женского"; "Как будто палку нарядили"; "Пола по наклонной", – написали фолловеры.

К стрессам от нападок хейтеров добавилось и то, что у Мирославы Карпович, возможно, проблемы на личном фронте. Недавно в Сети поползли слухи о том, что звезда "Мажора" якобы отдалился от своей новой возлюбленной. Говорят, что Прилучный якобы устал от требования Карпович узаконить их отношения.

Сама актриса не комментирует отношения с Павлом Прилучным. Она отказалась говорить на эту тему с журналистами. В окружении актрисы говорят, что она даже прибегала к помощи психолога, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.





