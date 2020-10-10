"Останусь хромым инвалидом": Миронова разлучили с семьей из-за страшного диагноза

В дошкольном возрасте Миронов не выходил из дома без костылей. Родители российского актера подумывали оформить инвалидность и перестать надеяться на чудо.
Но, к счастью, Евгений героически перенес все тяготы судьбы и восстановился после постановки неутешительного диагноза. Мальчику было всего шесть лет, когда у него обнаружили туберкулез кости.
"Я находился в Евпатории и целый год был оторван от семьи. Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом", – откровенно заявил артист.
Вместе с консилиумом врачей приехала родная мать Миронова. Никто из специалистов даже и не знал, что делать с будущим актером.
В один миг Евгений снова начал ходить и радовать родных прогулками без злосчастных костылей. Как только мальчик был полностью здоров, его семье удалось улететь в Москву.
Стоит отметить, что врачи рекомендовали Миронову постоянно лежать, пока кости мальчика не окрепнут самостоятельно. Однако родители Жени не могли смириться со смертельным диагнозом и отправили сына в санаторий Евпатории, где жизнь шестилетнего ребенка приобрела новый виток. Местные специалисты поставили его на ноги.
Мальчик проходил индивидуальное лечение и был полностью оторван от семьи. По словам Миронова, это придавало сил, так как он хотел поскорее вернуться домой и обнять маму.
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