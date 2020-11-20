"Вчера я засыпала в слезах": Айза пожаловалась на болезнь

Айза Долматова очень откровенна со своими поклонниками. Ведущая всегда рассказывает о том, что у нее происходит. Однако на этот раз новости оказались не такими радостными как обычно.

"С трудом пишу этот пост! Но очень хочется выговориться", – написала ведущая под фото в социальной сети. Она рассказала, что очень устала болеть, устала все время быть слабой, но ее иммунитет переживает не лучшие времена. Артистка пожаловалась, что не может нормально отдохнуть и отлежаться дома, ей приходиться работать с температурой, так как заменить ее некому.

Также она рассказала, что ситуация повторяется из раза в раз: "Только я более или менее прихожу в себя, обязательно замерзаю на работе, и снова температура 38, гайморит или ангина". Вчера она "засыпала в слезах" от головной боли. Айза Долматова призналась, что даже ей уже себя жалко, но она понимает, почему все так.

Звезда извинилась за "нытье" перед подписчиками, но рассказала, что ей нужно было выговориться, а также поблагодарила всех тех, кто рядом и заботится. Также она попросила прощения и у близких.

В инстаграм-историях девушка со слезами на глазах говорила о том, что сорвалась на съемках. Она сказала своей команде, что им "плевать на нее", потому что они не дали ей восстановиться перед рабочим днем. Айза поделилась, что ей было настолько плохо, что невозможно было смотреть на свет, тело болело.

