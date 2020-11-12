Потратили последние деньги: "Иванушки" считают гроши из-за страшной болезни

Из-за пандемии коронавируса мир шоу-бизнеса фактически рухнул в своем прежнем понимании. Концерты отменены, а ведь в их подготовку были вложены миллионы рублей! Об огромных финансовых потерях рассказал продюсер "Иванушек".

"Иванушки International" один из популярны проектов 90-х, который популярен до сих пор. В ноябре коллектив должен был отметить свое 25-летие, однако коронавирус нарушил планы. Из-за отмененных концертов группа потеряла 30 миллионов рублей и теперь считает последние копейки.

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Планировались два крупных концерта "Иванушек" в "Крокус Сити Холле". На подготовку шоу ушли бешеные деньги. Но все массовые мероприятия отменены. Поэтому предварительно концерты перенесли на год вперед. По словам продюсера коллектива Игоря Матвиенко, из-за отсутствия дохода музыканты потратили уже все деньги, заработанные за последние семь лет.

Матвиенко открыто выражает недовольство политикой российских властей. По его словам, они строят двойные стандарты, которые теперь царят в обществе. Он не понимает, почему концерты нельзя проводить в то время как кафе, рестораны и метро работают, хотя там скапливается столько же людей, пишет "КП".

"Нам непонятно, почему коронавирус распространяется только на концерты", – сказал Матвиенко.

Он заявил, что во всех сферах есть лобби, которое перед властями замолвит слово за своих представителей. В спорте это Артем Дзюба. В кино – Никита Михалков. А в шоу-бизнесе никого нет. Был Иосиф Кобзон, к которому всегда прислушивались власти, но теперь его нет.

"Теперь некому слово замолвить за армию артистов и концертных работников, которые уже почти год сидят без работы", – с горечью отметил Матвиенко.

Солист группы Андрей Григорьев-Апполонов тоже в ужасе от происходящего. По его словам, им ничего не остается кроме как ходить по ток-шоу, гонорар которых 20 тысяч рублей...