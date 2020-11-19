Умерла звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева

Заслуженная артистка Белорусской советской социалистической республики Любовь Румянцева была замечательным и талантливым человеком. Она получила первую роль в кино в 1959 году, когда училась в школе. Румянцева дебютировала в драме Михаила Калика "Колыбельная". Через несколько лет актрисе предложили сыграть итальянку Джулию в "Альпийской балладе", которая была сняла в 1965 году по лирической повести Василя Быкова. После участия в этом фильме Любовь стала знаменитостью советского кино.
18 ноября 2020 года кинокомпания "Беларусьфильм" сообщила, что Любовь Румянцева ушла из жизни на 78-м году жизни. Причина ее смерти пока неизвестна. Женщина начала работать на "Беларусьфильме" в 1966 году после окончания ГИТИСа.
Звезда внесла большой вклад в развитие актерского искусства. С 1977 года она выступала на сцене белорусских театров. На счету женщины несколько десятков ролей в кино. Среди них "Вокзал", "Каменская 2", "Друзей не выбирают", "Птицы без гнезд", "Внезапный выброс", "На тебя уповаю" и ряд других картин. Любовь Румянцева стала обладательницей нескольких почетных наград. В 2008 году она получила орден Франциска Скорины. Актриса навсегда останется легендой советского кино, благодаря уникальным способностям и профессионализму.
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