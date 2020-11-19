Умерла звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева

Знаменитая артистка советского кино Любовь Румянцева скончалась 18 ноября 2020 года. Звезда фильма "Альпийская баллада" прожила долгую творческую жизнь.

Заслуженная артистка Белорусской советской социалистической республики Любовь Румянцева была замечательным и талантливым человеком. Она получила первую роль в кино в 1959 году, когда училась в школе. Румянцева дебютировала в драме Михаила Калика "Колыбельная". Через несколько лет актрисе предложили сыграть итальянку Джулию в "Альпийской балладе", которая была сняла в 1965 году по лирической повести Василя Быкова. После участия в этом фильме Любовь стала знаменитостью советского кино.

18 ноября 2020 года кинокомпания "Беларусьфильм" сообщила, что Любовь Румянцева ушла из жизни на 78-м году жизни. Причина ее смерти пока неизвестна. Женщина начала работать на "Беларусьфильме" в 1966 году после окончания ГИТИСа.

Звезда внесла большой вклад в развитие актерского искусства. С 1977 года она выступала на сцене белорусских театров. На счету женщины несколько десятков ролей в кино. Среди них "Вокзал", "Каменская 2", "Друзей не выбирают", "Птицы без гнезд", "Внезапный выброс", "На тебя уповаю" и ряд других картин. Любовь Румянцева стала обладательницей нескольких почетных наград. В 2008 году она получила орден Франциска Скорины. Актриса навсегда останется легендой советского кино, благодаря уникальным способностям и профессионализму.