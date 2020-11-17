Совфед призвал посадить Собчак в тюрьму за позицию по Крыму

Сразу после референдума о присоединении Крыма и Севастополя к России ведущая Ксения Собчак объявила, что это незаконно, и она не принимает такое решение. С тех пор прошло пять с лишним лет, а свою позицию она так и не изменила.

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