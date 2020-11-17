Совфед призвал посадить Собчак в тюрьму за позицию по Крыму

За то, что Ксения Собчак считает Крым украинским, на нее часто обрушивается волна негатива. Многие называют ее позицию непатриотичной и безнравственной.
В Совфеде решили больше не мириться с позицией либералов и открыто призвали сажать людей в тюрьму за проявление их политической воли. Члены Совфеда считают, что за такое должно следовать наказание – уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы и штраф. Госдума уже приняла законопроект во втором чтении. Об этом рассказал член комитета Совфеда Сергей Цеков.
Для первого нарушения предполагается штраф. Для физлиц он составит от 30 до 60 тысяч рублей, для административных лиц – от 60 до 100, для должностных – от 200 до 300.
Если же человек изволил объявить Крым украинским аж два раза, тут уже наступает уголовная ответственность. Штраф тогда будет в разы больше.
Эксперт уверен, что после принятия закона больше никто не будет высказываться негативно в адрес властей в связи с присоединением территории полуострова, пишет Nation News.
Ранее Ксения Собчак высказалась о том, что отношения между Украиной и Россией можно восстановить. Для этого нужно вернуть Крым обратно.
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