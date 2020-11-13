"Эксгумация родственника": к чему приведет отказ Конкина от завещания

Владимир Конкин публично заявил, что отказывается писать завещание из суеверия. Поговаривают, что артист допустил очень грубую ошибку, подставив своих "любимых" наследников.

Звездный адвокат Сергей Жорин все же попытался переубедить артиста. Правозащитник назвал сразу несколько последствий необдуманного решения Конкина. Практика показывает, что после смерти известных людей не находится бескорыстных родственников.

По мнению юриста, таким образом Владимир только усугубит ситуацию и утащит с собой в могилу сразу несколько человек. Сергей Жорин заверил, даже если при жизни своего состоятельного отца или дедушки они поддерживали дружеские отношения, то при кончине родственника никто не откажется от денег.

Иногда недобросовестных наследников и отсутствие очевидных правовых оснований не останавливает. Все равно вторая, третья и последующие очереди родственничков пытают свое счастье и подают иски.

"Порой это даже заканчивается эксгумацией своего "любимого" родственника. Если после смерти человек возникает ожесточенная битва за наследство, порой, уже на второй план уходят его заслуги, достижения при жизни. Поэтому, если Конкин не хочет заботиться о родственниках, пусть позаботится о себе", – настойчиво резюмироваладвокат.

Сергей Жорин добавил, что в таких случаях не стоит опираться на приметы или суеверия, передает Пятый канал. Юрист назвал поведение актера нелогичным: это либо отговорки, чтобы не писать завещание, либо предрассудки.

Адвокат порекомендовал писать завещание не только звездам. Ведь никто никогда не знает, сколько нам осталось жить. Более того, Жорин сделал небольшую ремарку. Он добавил, что подобный документ актуален только в том случае, когда человеку есть, что завещать.