"Больше, чем просто друг": известный композитор о чувствах к Певцову

Оказывается, десять лет назад знаменитости поставили смертельный диагноз – рак. Лоре Квинт пришлось пройти тяжелое лечение, которое быстро дало положительные результаты.
Композитор до сих пор благодарит тех, кто помог ей побороть страшный недуг. Болезнь заставила Лору Квинт пересмотреть свою жизнь и научиться ценить каждый ее момент. Супруг звезды, певец Андрей Билль отметил, что жене было физически тяжело, но при этом она вышла победителем из этой ситуации благодаря железной силе воле и отменному чувству юмора.
Лечение Лоры Квинт заняло три месяца. Композитор уверена, что благополучному исходу способствовали молитвы близких. Свои теплые слова поддержки ей адресовали и чужие люди.
Когда женщина проходила химиотерапию, в ее окружении был лишь один человек, при котором она не стеснялась снимать косынку. Это хореограф Егор Дружинин. Они сидели рядом с одинаковыми "прическами".
Во время терапии Лоре Квинт очень помог и актер Дмитрий Певцов. Он заботился о композиторе, и она это очень ценит. "Для меня Дима – больше, чем просто друг", – подчеркнула знаменитость.
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