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"Больше, чем просто друг": известный композитор о чувствах к Певцову

Дмитрий Певцов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лара Квинт стала героиней шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". Композитор призналась в сокровенном.
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Оказывается, десять лет назад знаменитости поставили смертельный диагноз – рак. Лоре Квинт пришлось пройти тяжелое лечение, которое быстро дало положительные результаты.

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Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Композитор до сих пор благодарит тех, кто помог ей побороть страшный недуг. Болезнь заставила Лору Квинт пересмотреть свою жизнь и научиться ценить каждый ее момент. Супруг звезды, певец Андрей Билль отметил, что жене было физически тяжело, но при этом она вышла победителем из этой ситуации благодаря железной силе воле и отменному чувству юмора.

Лечение Лоры Квинт заняло три месяца. Композитор уверена, что благополучному исходу способствовали молитвы близких. Свои теплые слова поддержки ей адресовали и чужие люди.

Когда женщина проходила химиотерапию, в ее окружении был лишь один человек, при котором она не стеснялась снимать косынку. Это хореограф Егор Дружинин. Они сидели рядом с одинаковыми "прическами".

Во время терапии Лоре Квинт очень помог и актер Дмитрий Певцов. Он заботился о композиторе, и она это очень ценит. "Для меня Дима – больше, чем просто друг", – подчеркнула знаменитость.

Автор: 13 ноября 2020, 14:41 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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