Известный композитор отказался от собственного ребенка: Не нужен мне такой сын

Новым гостем программы "Судьба человека" стал композитор и создатель оперы "Орфей и Эвридика" Александр Журбин. В эфире шоу он рассказал о своих отношениях со старшим сыном.

Первой супругой музыканта стала коллега Лора Квинт. Пара познакомилась в начале 70-х и довольно быстро сыграла свадьбу. Спустя три года у влюбленных родился сын Филипп.

Как отметил Александр Журбин в эфире программы "Судьба человека", жена всегда была для него конкурентом. По словам артиста, он не считает Лору Квинт человеком своей профессии и ему даже стыдно за те вещи, которые она делала. Композитору не нравилось, что супруга во всем хочет его превосходить, звезда считает, что это привилегия мужчины заниматься своим делом.

Развод был громким, после расставания жена забрала сына и отказала Александру Журбину в общении с ним. При этом артист выплачивал на содержание ребенка большие деньги. По словам композитора, Лора Квинт настраивала мальчика против отца и в итоге добилась своего.

Когда Филипп вырос, музыкант пытался наладить с ним общение, но ничего не вышло – юноша не шел на контакт. Для Александра Журбина сын стал для чужим человеком.

Парень пошел по стопам отца и стал известным скрипачом. Они часто пересекались по работе. Композитор надеялся, что родственники хотя бы будут поздравлять друг друга с праздниками пару раз в год, но не сложилось.

Как отметил музыкант в эфире шоу "Судьба человека", наследник вел себя так отвратительно, что в итоге все желание общаться улетучилось. "Не нужен мне такой сын, я ни о чем не жалею", – заявил он.