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Шоу-бизнес
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы

Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы

Алексей Ягудин. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Ольга Бузова в очередной раз провалилась в эфире Первого канала. С каждым выпуском шоу "Ледниковый период" телеведущая все больше сталкивается с многочисленной критикой и несправедливыми оценками.
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На этот раз защитить обиженную звезду решил фигурист Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион подметил, что большинство телезрителей никогда не стояли на коньках, поэтому им так легко осуждать певицу.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

Напомним, что поклонники были шокированы серией неудачных выступлений Бузовой. Ярые фанаты завалили артистку нелестными комментариями и посоветовали вернуться на сцену с музыкальными хитами.

Алексей Ягудин подметил, что многие пользователи сетей не правы. По словам фигуриста, Ольга является примером для многих начинающих артистов.

"Я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет", – заявил спортсмен.

Стоит отметить, что и Татьяна Тарасова высказалась по поводу выступлений телеведущей. Профессиональный член жюри посетовал, что Ольга зря переживает и уделяет так много внимания общественному мнению.

Плюс ко всему, неугомонная аудитория не может забыть и тот факт, что благодаря Бузовой прославился ее партнер по шоу. Фотографии с молодым фигуристом Дмитрием Соловьевым сохранились в личном блоге звезды.

Некоторые даже успели уличить партнеров в романтической связи. Поговаривают, что Ольга так много времени тратит на репетиции с Дмитрием, что даже не появляется дома. Похоже, что союз телеведущей с блогером совсем скоро претерпит кардинальные изменения.

Автор: 1 ноября 2020, 20:03 Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Как охота получать зарплату ,а блатная Бузова принесла от богатых спонсоров не мало ,вот теперь защищают это чудовище, продажные Тарасова и Ягудин Оба ничего не знают про её "творчество" ,надо их посадить где то ХОТЯ БЫ на час и дать послушать ужас от Бузовой , дать посмотреть Бузову на сцене с раздвинутыми ногами,как она облизывает микрофон ,танец проститутки "наездница" ,как купается в лапше и облизывает тарелку ДУМАЮ всего они этого не слышали и не видели Видят только хорошее вливание от Бузовой и им это главное ВОТ,ЭТО ЯВНЫЙ БЛАТ
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