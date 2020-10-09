"Мы с детства о нем мечтаем": Бородина показала видео в свадебном платье

Ксения Бородина показала архивные кадры с примеркой подвенечного наряда. Телеведущая не скрыла радостных эмоций от приятных воспоминаний.

Роликом пятилетней давности звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. На трогательном видео она выбирает свадебное платье.

"Смотрите, что я нашла! Мечта каждой девушки – это красивое свадебное платье. Мы с детства о нем мечтаем и рисуем его у себя в голове", – отметила Ксения Бородина. Звезда добавила, что у нее было платье, которое они переделывали.

На момент свадьбы теледива была беременна, поэтому они с возлюбленным Курбаном Омаровым решили устроить торжество раньше, чем планировали. На церемонии ведущая сначала была в длинном пышном платье, а после переоделась во второй, более облегающий наряд.

Пользователи Сети заметили. что в последнее время Ксения Бородина все чаще обращается к событиям прошлого и показывает подписчикам кадры со свадьбы. Возможно, она пытается отвлечь поклонников от негатива, который в последнее время преследует пару.

Напомним, что Ксения Бородина замужем за Курбаном Омаровым с 2015 года. Это второй брак знаменитости. Ранее она строила отношения с Юрием Будаговым, пара рассталась в 2011 году. У Ксении Бородиной есть две дочери: 11-летняя Мария и четырехлетняя Теона.

