"Это мерзко": знойная кубинка рассказала об измене звезды шоу "Холостяк"

Обворожительная кубинка поведала, как стоматолог повел себя вне рамок шоу "Холостяк". В начале романа девушке казалось, что избранник не может на нее надышаться. Они встречались, оставались друг у друга на ночь, и все было хорошо. До определенного момента.
Барбара Пино рассказала, что еще до начала проекта знакомые писали ей, чтобы она не доверяла Антону Криворотову полностью. Ходили слухи, что он не очень порядочный человек. "Я не понимаю, когда человек говорит, что он тебя бесконечно любит, но может пойти переспать с другой. Это мерзко, такие моменты прощать нельзя", – возмутилась победительница шоу "Холостяк".
По словам Барбары, возлюбленный признался в измене, завершив свою исповедь словами о том, что не может обещать, что этого не повторится. Девушка была в шоке. "Он так и сказал мне: "То, что я делаю на стороне, тебя не должно касаться, главное – мое отношение к тебе. Какая разница, с кем я буду еще спать, это просто секс", – рассказала девушка.
По мнению участницы шоу "Холостяк", мужчины идут изменять из-за неуверенности в себе, комплексов и желания что-то доказать. После признания Антона Криворотова молодые люди не расстались сразу, некоторое время они находились "в режиме переговоров". Девушка до сих пор не понимает, зачем стоматологу нужно было сходиться с ней, если он мог просто жить как раньше: то с одной, с другой.
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