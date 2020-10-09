Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Пятница
9 октября
Лента новостей
19:39
"Мы с детства о нем мечтаем": Бородина показала видео в свадебном платье
19:07
В Киргизии обстреляли автомобиль с бывшим президентом страны
18:43
"Че дальше?": Крид и Тимати публично сцепились
18:41
Норвежские ученые открыли надежный способ продления жизни
18:36
"Это мерзко": знойная кубинка рассказала об измене звезды шоу "Холостяк"
18:09
Отмечали в ресторане: бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова о разводе
18:01
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
17:51
Знаменитый актер раскрыл причину ухода из МХТ
17:42
Политолог назвал главную причину, почему устоял Лукашенко
17:36
Дочь не признала в звезде "Дома-2" Задойнове родного отца
17:25
Глава Роспотребнадзора объявила о группе самого высокого риска по заболеванию COVID-19
17:17
Похоронил 12 человек: рэпер Гуф рассказал о большой потере
17:04
Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса: Мы не кривим душой
17:00
"Прет отвращение": Рудковскую распекли за фото комнаты новорожденного сына
16:53
Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт
16:50
Заявивший о голодающих артистах Пригожин с иронией отнесся к материальным проблемам коллег
16:50
Трампа будут лечить от коронавируса кровью сингапурцев
16:35
Как управляющие компании могут включить новую строку в платежки ЖКХ без ведома жильцов
16:34
"Это недопустимо": оскандалившийся Авербух выступил с заявлением
16:32
Добронравов не хочет дочкам повторения собственной судьбы
16:11
"Безумие на грани фола": поющая о яйцах Буланова шокировала публику
16:10
Последствия коронавируса: миру предрекли новую пандемию
16:08
"Детская Новая волна" назвала лучших среди юных исполнителей
15:58
Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву: Плакала у меня на шее
15:51
"Даже жутковато": возлюбленная Ефремова высказалась о ревности к Снигирь
15:45
Банкротство и девальвация: Лукашенко оказался перед сложным выбором
15:41
"Скинуть ребенка на нянь": Сюткин рассказал о постыдном желании
15:38
Гантель в полотенце: появились новые сенсационные детали загадочной гибели Легкоступовой
15:32
Айза Анохина сделала заявление после слухов о раке
15:19
В семье Костюшкина появился еще один малыш: Сегодня три месяца!
15:06
"Главное – вовремя отправить": почему дочь Литвиновой с ранних лет живет за рубежом вдали от семьи
14:56
Народ набросился на располневшую Семенович
14:46
Семь апелляций на один приговор: дело Ефремова может затянуться
14:40
Топалов странно отреагировал на слухи о романе Тодоренко на стороне
14:34
Киркоров в критическом состоянии в реанимации
14:30
СМИ: В мэрии Москвы обсуждают закрытие клубов и баров из-за коронавируса
14:12
В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса
14:06
"Что с тобой с годами стало?": Сукачев поражен вредностью жены
14:04
56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке
13:54
Володин: Дума сосредоточится на обсуждении проекта трехлетнего бюджета
13:50
"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом
13:44
Ида Галич заразилась коронавирусом
13:31
Страшная болезнь больно ударила по Валерии
13:30
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
13:29
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии
13:21
"Принимаю в нем все": звезда "Склифосовского" о близости с Авериным
13:10
Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко
13:08
"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери
12:59
В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей
12:50
"Пила таблетки": беременную Подольскую довели до срыва
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко раскритиковали за разрушение правовой системы Белоруссии: Ненаказанный садизм
В Москве озвучили условие дальнейшей поддержки Лукашенко
Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко
Эксперт: У России и Белоруссии будут общий президент, правительство и армия
Собчак жестко отреагировала на обвинения в греховной связи с создателем "Дома-2"
"Расторможенность психики": медик шокировал данными об Овсиенко после слухов об алкоголизме
Шоу-бизнес

"Это мерзко": знойная кубинка рассказала об измене звезды шоу "Холостяк"

Антон Криворотов. Фото: instagram.com/dr.krivorotov
Победительница очередного сезона шоу "холостяк" на ТНТ Барбара Пино поделилась перипетиями в отношениях с героем проекта Антоном Криворотовым. Выяснилось, что жизнь с этим мужчиной – далеко не сахар.
прочитано 681 раз

Обворожительная кубинка поведала, как стоматолог повел себя вне рамок шоу "Холостяк". В начале романа девушке казалось, что избранник не может на нее надышаться. Они встречались, оставались друг у друга на ночь, и все было хорошо. До определенного момента.

ПО ТЕМЕ

Победительница шоу "Холостяк" сделала заявление о расставании с Криворотовым

Победительница "Холостяка" планирует свадьбу: "Она будет на Гавайях"

 Холостяк

Сюжеты Холостяк

Барбара Пино рассказала, что еще до начала проекта знакомые писали ей, чтобы она не доверяла Антону Криворотову полностью. Ходили слухи, что он не очень порядочный человек. "Я не понимаю, когда человек говорит, что он тебя бесконечно любит, но может пойти переспать с другой. Это мерзко, такие моменты прощать нельзя", – возмутилась победительница шоу "Холостяк".

По словам Барбары, возлюбленный признался в измене, завершив свою исповедь словами о том, что не может обещать, что этого не повторится. Девушка была в шоке. "Он так и сказал мне: "То, что я делаю на стороне, тебя не должно касаться, главное – мое отношение к тебе. Какая разница, с кем я буду еще спать, это просто секс", – рассказала девушка.

Кубинка подчеркнула, что еще перед началом отношений предупредила Антона, что измену простить не сможет. Герой шоу "Холостяк" оправдался тем, что если бы мог этого не сделать, то не сделал бы. Барбара не ищет в произошедшем проблему в себе. "Проблема в придурках, которые не могут держать в штанах свой половой орган", – заявила она.

По мнению участницы шоу "Холостяк", мужчины идут изменять из-за неуверенности в себе, комплексов и желания что-то доказать. После признания Антона Криворотова молодые люди не расстались сразу, некоторое время они находились "в режиме переговоров". Девушка до сих пор не понимает, зачем стоматологу нужно было сходиться с ней, если он мог просто жить как раньше: то с одной, с другой.

Автор: 9 октября 2020, 18:36 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ему нужна более зрелая": знойная победительница шоу "Холостяк" сделала признание

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт
Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву: Плакала у меня на шее
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии

Шоу-бизнес

"Это недопустимо": оскандалившийся Авербух выступил с заявлением
"Безумие на грани фола": поющая о яйцах Буланова шокировала публику
"Скинуть ребенка на нянь": Сюткин рассказал о постыдном желании
Гантель в полотенце: появились новые сенсационные детали загадочной гибели Легкоступовой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Безумие на грани фола": поющая о яйцах Буланова шокировала публику

Артистка презентовала новую композицию
Шоу-бизнес

Айза Анохина сделала заявление после слухов о раке

Блогер расставила точки над i
Шоу-бизнес

"Че дальше?": Крид и Тимати публично сцепились

Артисты не скрывали злобы по отношению друг к другу
Шоу-бизнес

"Прет отвращение": Рудковскую распекли за фото комнаты новорожденного сына

Малыш окружен роскошью с первых дней

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+