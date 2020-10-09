"Это недопустимо": оскандалившийся Авербух выступил с заявлением

После первого выпуска шоу "Ледниковый период" разразился скандал. Илья Авербух крайне негативно высказался в адрес известного комментатора Александра Гришина. Теперь известный спортсмен сообщил, чем закончился неприятный инцидент.

На Первом канале стартовал новый сезон развлекательного шоу "Ледниковый период". Комментируют телепроект Владимир Гомельский и Александр Гришин. После эфира некоторые поклонники написали в блоге продюсеру шоу Илье Авербуху, когда уберут из программы Александра Гришина. Дескать, его комментарии, которые он делает во время выступления участников, сильно портят общее впечатление от прокатов. Илья Авербух ответил, что комментатор будет уволен, а дальше вставил несколько нелестных слов о его работе.

А дальше разразился скандал. Не всем не понравился стиль комментирования Александра Гришина, многие встали на его защиту. Пользователи Сети с разными точками зрения сцепились в словесной перепалке. Между тем в новом интервью Илья Авербух сделал заявление, что конфликт с Александром Гришиным уже улажен.

"Александр Гришин – это высокопрофессиональный человек. Мы с ним очень много вели вместе различных репортажей. И вообще это интеллигентнейший и очень тактичный человек", – для начала отметил прославленный фигурист.

Илья Авербух признался, что сам был инициатором того, чтобы Александр Гришин работал в "Ледниковом периоде". "Во-первых, это поддержка, так как много соревнований отменилось, работа нужна. Во-вторых, мы – одна команда", – объяснил спортсмен.

Он сообщил, что уже извинился перед комментатором за свой "эмоциональный выпад". "Он действительно был эмоциональный, и это недопустимо. С другой стороны, Александр услышал о своих ошибках, потому что они действительно были и им тоже приняты", – отметил Илья Авербух.

В заключение он предположил, что Александр Гришин, вероятно, хотел своими комментариями украсить выступление, подчеркнуть особенности катания, и напомнил, что в фигурном катании уже давно действует негласное правило, что во время выступления комментатор замолкает и дает зрителям насладиться номером. Тем не менее, Александр Гришин, по словам Ильи Авербуха, останется в шоу, но будет менее словоохотлив.