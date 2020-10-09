Гантель в полотенце: появились новые сенсационные детали загадочной гибели Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, однако до сих пор появляются новые обстоятельства, которые иначе отражают казалось бы уже известную ситуацию.

После смерти Валентины Легкоступовой ее родственники инициировали расследование, при каких обстоятельствах умерла артистка. Вкратце напомним: вскоре после замужества на яхтсмене Юрии Фирсове новоиспеченные супруги попали в наркологическую клинику. Туда их определила дочь артистки Анэтта Бриль. При этом она обратила внимание на синяки матери, но не придала им значения, поскольку та вела себя адекватно: шутила и смеялась в машине, пока ехала в больницу, отвечала на вопросы.

Однако в клинике ей резко стало хуже. Ее определили в другую больницу. Там выяснилось, что у Валентины Легкоступовой тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Драгоценное время было упущено: несмотря на проведенную операцию, певица впала в кому и вскоре умерла.

Дети певицы – Анэтта и Матвей – предполагают, что к ее смерти может иметь отношение муж, который, к слову, изначально им не нравился. Они якобы были даже против замужества матери. Юрий Фирсов на допросе объяснил, что Валентина Легкоступова получила травмы, неудачно упав в ванной.

Однако после проведенной экспертизы стало очевидным, что артистка не могла получить такие серьезные травмы при простом падении. А теперь появились еще доказательства, что певица умерла при подозрительных обстоятельствах. При обыске на протокольные фотографии попала обернутая в полотенце гантель. На нем нашли следы крови, предметы забрали на экспертизу. Отметим, что то же полотенце есть на фото, сделанное в ванной комнате не так давно самой Легкоступовой.

Адвокат семьи покойной артистки Сергей Жорин не исключает, что мотивом предполагаемого убийства может быть пресловутый квартирный вопрос. "При обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас ее изучает следствие. К сожалению, пока неизвестно, кому Легкоступова хотела отдать жилье", – сообщил юрист.

А вот другие журналисты выяснили, что якобы в той самой квартире, откуда дочь увезла певицу и ее новоиспеченного мужа в наркологичку, прописан сын Матвей. Более того, будто бы у Валентины Легкоступовой в столице есть еще квартира – в Каретном ряду. И якобы собственником этой недвижимости тоже является один из детей певицы.