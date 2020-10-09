Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Пятница
9 октября
Лента новостей
14:56
Народ набросился на располневшую Семенович
14:46
Семь апелляций на один приговор: дело Ефремова может затянуться
14:40
Топалов странно отреагировал на слухи о романе Тодоренко на стороне
14:34
Критическое состояние: Киркоров умирает в реанимации
14:30
СМИ: В мэрии Москвы обсуждают закрытие клубов и баров из-за коронавируса
14:12
В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса
14:06
"Что с тобой с годами стало?": Сукачев поражен вредностью жены
14:04
56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке
13:54
Володин: Дума сосредоточится на обсуждении проекта трехлетнего бюджета
13:50
"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом
13:44
Ида Галич заразилась коронавирусом
13:31
Страшная болезнь больно ударила по Валерии
13:30
Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
13:29
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии
13:21
"Принимаю в нем все": звезда "Склифосовского" о близости с Авериным
13:10
Матери стало плохо после сообщений о побитой и спивающейся Овсиенко
13:08
"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери
12:59
В Красноярском крае мужчина угрожал зарубить топором мать пятерых детей
12:50
"Пила таблетки": беременную Подольскую довели до срыва
12:46
Войну в Карабахе назвали агрессией Запада против России
12:38
Один отец: что сблизило Гришаеву и Догилеву
12:33
В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту
12:19
Невестка умершей от рака Бондарчук перепугала народ мольбой о помощи
12:17
"Паразиты!": Наташа Королева сделала заявление после потасовки мужа с любовницей
11:51
"Это мешает быть грязными": Толстоганова призвала наказывать за измену
11:51
Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах
11:45
Михаил Мишустин прибыл в Ереван
11:38
Дакота обвинила Тимати в пропаганде антисемейных ценностей
11:34
Юная дочь Ларисы Гузеевой показала обручальное кольцо
11:09
"Комплексует": почему молодая жена отказывает Цекало
11:07
В Москве умер писатель и инженер
10:51
"Старый бомж": появившийся на скандальном шоу Богдан Титомир вызвал отвращение
10:43
Коронавирус в России поставил новый рекорд: за сутки выявили 12,1 тысячи инфицированных
10:24
Представившийся Тихановской неизвестный устроил переполох в Дании
10:24
На Урале женщина полгода продержала дочь в шкафу
10:13
"Никто смотреть не будет": Сябитова об участии Тимати в шоу "Холостяк"
09:56
Десятки пострадавших: пылающий как факел небоскреб сняли на видео
09:40
Ефремову потребовалась помощь врачей в СИЗО
09:31
Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России
09:27
Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы
09:26
Игорь Крутой странно отреагировал на вопрос о внебрачном сыне
08:56
Сожитель-уголовник тратит деньги Овсиенко на другую семью
08:43
Путин призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
08:25
В Кремле отключили куранты на Спасской башне
08:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 октября 2020 года
03:59
Лицемерие принца Гарри и Меган Маркл взбесило народ
02:02
"Зачем вы уродуете себя?": переделанное лицо Варнавы вызвало шок
23:56
"Мощнейший удар": эксперт объяснила резкий набор лишнего веса Игорем Николаевым
23:25
"Ему сложно говорить": Киркоров о состоянии попавшего в реанимацию 88-летнего отца
22:11
Директора банка "Траст" вызвали на допрос после обвинения в хищении свыше 800 млн рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко раскритиковали за разрушение правовой системы Белоруссии: Ненаказанный садизм
Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов
В Москве озвучили условие дальнейшей поддержки Лукашенко
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Тихановской
Тихановская собралась просить у Путина деньги для Белоруссии после падения режима Лукашенко
Эксперт: У России и Белоруссии будут общий президент, правительство и армия
Шоу-бизнес

"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом

Айза Анохина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Айза Долматова уже не раз говорила, что с ее бывшим мужем Алексеем (Гуф) ее связывает только дружба и совместный сын. Но фанаты все эти годы после расставания пары не перестают говорить о воссоединении. На этот раз они и вовсе приняли желаемое за действительное.
прочитано 1304 раза

Подписчики певицы и бизнесвумен Айзы Долматовой в очередной раз начудили. Они никак не могу забыть о ее прошлом. Фанатаы похвалили ее новое фото, подумав, что на снимке она стоит рядом со своим первым мужем, рэпером Гуфом.

ПО ТЕМЕ

Беременна от Майами? Айза Анохина показала округлившийся живот

Поклонники отметили, что рядом с ним она смотрится очень здорово. Хотя на фото был совсем не Алексей... И речь в тексте новой публикации инстадивы шла совершенно не о нем.

"У нас все хорошо)) все по плану) не хочется никого бесить своей парой", – написала Айза в своем "Инстаграм".

Конечно, она имела ввиду не Алексея Долматова, а Олега Майами, с которым сейчас находится в романтических отношениях.

"Вы так красиво смотритесь с Алексеем", "Вы очень красивая пара", – слепо твердили подписчики.

После таких комментариев между фолловерами разразился жаркий спор. Многие пытались вразумить непонятливых поклонников: на фото другой человек. Конечно, большинство ее подписчиков в курсе происходящего. Они сделали комплимент паре и пожелали им всего самого лучшего.

Скорее всего, Айза была готова к такому повороту, ведь она уже привыкла к тому, что тень бывшего мужа тянется за ней долгие годы. ей постоянно приписывают воссоединение с ним или все еще не угаснувшие чувства.

Стоит отметить, что Айза сама нередко подогревает тему отношений с Гуфом. Так, в день его рождения она находилась на Мальдивах со своими двумя детьми. Блогер опубликовала поздравительный пост с серией совместных романтических фотографий с Гуфом. Поклонники не понял, к чему такой шквал чувств, ведь можно было просто сухо поздравить своего бывшего.

Чистокровная чеченка Айза Долматова является одной из самых популярных персон бомонда. Она известна как модный дизайнер и бьюти-блогер. В ее "Инстаграм" около трех миллионов подписчиков. Настоящая фамилия светской львицы Вагапова. В 2005 году она познакомилась с рэпером Гуфом, который, не испугавшись ее папы, генерала ФСБ, сделал предложение руки и сердца. Летом 2008-го пара поженилась. Через два года у них родился сын Сами. Однако в 2014 году семья распалась.

Стоит отметить, что у Айзы есть еще один сын – Элвис. Он родился от серфера и предпринимателя Дмитрия Анохина, с которым она жила после развода с Гуфом. Теперь же девушка снова счастлива с певцом Олегом Майами. В Сети постоянно судачат о скором замужестве дивы и даже о ее беременности.

Недавно "Дни.ру" публиковали статью о том, что в Сети появилось видео, на котором Айза с большим округлившимся животом стоит возле зеркала и поглаживает себя.

Автор: 9 октября 2020, 13:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Айза Анохина поделилась секретами красоты

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Протесты в Белоруссии назвали бессодержательными: Они просто против
Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии
Войну в Карабахе назвали агрессией Запада против России
Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах

Шоу-бизнес

Критическое состояние: Киркоров умирает в реанимации
"Что с тобой с годами стало?": Сукачев поражен вредностью жены
56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке
"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом

Фанаты не перестают надеяться на воссоединение
Шоу-бизнес

Народ набросился на располневшую Семенович

Певица рассказала о самочувствии

Шоу-бизнес

"Приданое будет неплохое": Крутой высказался об избраннике повзрослевшей дочери

Композитор не перестает мечтать о внуках

Шоу-бизнес

Топалов странно отреагировал на слухи о романе Тодоренко на стороне

Артист не увидел ничего плохого

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+