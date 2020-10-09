"Вы так красиво смотритесь с Алексеем": поклонники увидели Айзу в обнимку с Гуфом

Айза Долматова уже не раз говорила, что с ее бывшим мужем Алексеем (Гуф) ее связывает только дружба и совместный сын. Но фанаты все эти годы после расставания пары не перестают говорить о воссоединении. На этот раз они и вовсе приняли желаемое за действительное.

Подписчики певицы и бизнесвумен Айзы Долматовой в очередной раз начудили. Они никак не могу забыть о ее прошлом. Фанатаы похвалили ее новое фото, подумав, что на снимке она стоит рядом со своим первым мужем, рэпером Гуфом.

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Поклонники отметили, что рядом с ним она смотрится очень здорово. Хотя на фото был совсем не Алексей... И речь в тексте новой публикации инстадивы шла совершенно не о нем.

"У нас все хорошо)) все по плану) не хочется никого бесить своей парой", – написала Айза в своем "Инстаграм".

Конечно, она имела ввиду не Алексея Долматова, а Олега Майами, с которым сейчас находится в романтических отношениях.



"Вы так красиво смотритесь с Алексеем", "Вы очень красивая пара", – слепо твердили подписчики.

После таких комментариев между фолловерами разразился жаркий спор. Многие пытались вразумить непонятливых поклонников: на фото другой человек. Конечно, большинство ее подписчиков в курсе происходящего. Они сделали комплимент паре и пожелали им всего самого лучшего.

Скорее всего, Айза была готова к такому повороту, ведь она уже привыкла к тому, что тень бывшего мужа тянется за ней долгие годы. ей постоянно приписывают воссоединение с ним или все еще не угаснувшие чувства.

Стоит отметить, что Айза сама нередко подогревает тему отношений с Гуфом. Так, в день его рождения она находилась на Мальдивах со своими двумя детьми. Блогер опубликовала поздравительный пост с серией совместных романтических фотографий с Гуфом. Поклонники не понял, к чему такой шквал чувств, ведь можно было просто сухо поздравить своего бывшего.

Чистокровная чеченка Айза Долматова является одной из самых популярных персон бомонда. Она известна как модный дизайнер и бьюти-блогер. В ее "Инстаграм" около трех миллионов подписчиков. Настоящая фамилия светской львицы Вагапова. В 2005 году она познакомилась с рэпером Гуфом, который, не испугавшись ее папы, генерала ФСБ, сделал предложение руки и сердца. Летом 2008-го пара поженилась. Через два года у них родился сын Сами. Однако в 2014 году семья распалась.

Стоит отметить, что у Айзы есть еще один сын – Элвис. Он родился от серфера и предпринимателя Дмитрия Анохина, с которым она жила после развода с Гуфом. Теперь же девушка снова счастлива с певцом Олегом Майами. В Сети постоянно судачат о скором замужестве дивы и даже о ее беременности.

Недавно "Дни.ру" публиковали статью о том, что в Сети появилось видео, на котором Айза с большим округлившимся животом стоит возле зеркала и поглаживает себя.