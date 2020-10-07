Забеременевшая в 13 лет школьница показала новорожденную дочь

История с забеременевшей от старшеклассника 13-летней девочки взбудоражила Сеть. Теперь же девочка родила. Она активно ведет свой "Инстаграм" и делится подробностями своей необычной жизни.



Назвать ее девушкой язык не поворачивается – на вид новоиспеченная мать еще совсем ребенок. Забеременевшая в 13 лет школьница из Железногорска Даша Суднишникова поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала, как прошло рождение дочки. В своем "Инстаграм" она впервые показала лицо дочери, которую сначала скрывала от общественности.

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В конце августа Даша впервые стала мамой. Малышку она назвала Эмилией. 14-летняя мама показала в соцсети фотоколлаж, на котором представила разные стадии ее беременности и материнства.

Подписчики поддержали девочку и пожелали ей успехов в воспитании ребенка, ведь теперь детство Даши закончилось. Некоторые поинтересовались, в каких отношениях она с отцом ребенка, 11-летним другом Ваней. Суднишникова сообщила, что они расстались, потому что ему наговорили о ней гадостей. Подписчики поспешили успокоить Дашу, ведь в 11 лет человек вряд ли смог стать хорошим отцом, ему самому еще надо играть в игрушки.



Напомним, по данным СМИ, Даша Суднишникова забеременела после изнасилования старшеклассником. О настоящем отце и о его поступке она не хочет рассказывать. Тем не менее, расставание со своим другом Ваней Дарья переживает очень тяжело.