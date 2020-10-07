"Хочу на нудистский пляж!": Киркоров мечтает о развлечениях на троих в Крыму

"Я бы хотел посетить знаменитый местный нудистский пляж в Симеизе, – признался певец. – Говорят, там очень интересно! Я много слышал про это райской местечко на Южном берегу Крыма, но оно мною пока не изведано. Просто не было времени! Я ведь занимался творчеством, концертами – всем, чем угодно, кроме личной жизни!"
Киркоров прав – среди скал и утесов на том пляжу можно легко и быстро найти любовь разной продолжительности, и ценители экстрима часто туда наведываются.
Увы, мечта блеснуть на нудистском пляже, так и останется мечтой. "Тот период, когда я мог там появиться и когда еще было, чем блеснуть, уже в прошлом, – вздыхает 53-летний Филипп. – Теперь я просто понаблюдал бы со стороны".
Киркоров при этом уверяет, что в это место свободы и греха один бы не пошел. "Я не люблю моноспектакли, я люблю экшен-спектакли, люблю все делать группой, дуэтом, три, квинтетом, – удивил он признанием. – Кто в теме, тот меня поймет!"
Филипп всегда готов на эксперименты – то он бреется по ноль, то заплетает дреды. Правда, пока не знает, чем удивит дальше. "Что мне проколоть? Соски? Член? Я не знаю", – в шутку задает он риторический вопрос.
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