"Хочу на нудистский пляж!": Киркоров мечтает о развлечениях на троих в Крыму

Редко какой летний сезон до сих пор обходился без концертного тура Филиппа Киркорова по Черноморскому побережью. Казалось, Крым он знает вдоль и поперек. Но оказалось, что есть еще у короля российской эстрады нетоптанные тут тропы. В этом он признался журналистам на открытии "Детской новой волны" в Международном детском центре "Артек", которая в эти проходит здесь.

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