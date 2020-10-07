Бородина влезла в скандал вокруг смертельного ДТП

ДТП со смертельным исходом случилось в Москве поздним вечером 5 октября. Короткова ехала по Кутузовскому проспекту на "Гелендвагене". Неожиданно на проезжей части появился 39-летний Александр Новиков. Мужчина решил перейти проспект в неположенном месте.
Сначала он попал под колеса "Гелендвагена". Потом по нему проехался "Ягуар", водитель которого не заметил сбитого пешехода. Приехавшие на место врачи констатировали смерть. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.
Эта ситуация стала более скандальной, когда выяснилось, что иномарка, которой управляла Виктория, зарегистрирована на женатого бизнесмена Рагима Шамшилова. Из-за этого многие подумали, что предпринимателя и девушку связывают близкие отношения.
Автор телеграм-канала "Небожена" считает, что Шамшилову "нужно оторвать руки" за подаренную Коротковой машину. "Неужели нельзя было деньгами расплачиваться? Ну или дай тупой бабе водилу", – цитирует обозревателя Пятый канал.
Таким умозаключением возмутилась Бородина. Она спросила, ездил ли автор по Кутузовскому проспекту, прежде чем делать выводы. По мнению телеведущей, пересечь магистраль, по которой на полной скорости ездят машины, и при этом остаться в живых невозможно. "Кто перебегает Кутузовский, тот самоубийца. Там десять полос движения", – высказалась Ксения.
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