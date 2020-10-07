"Самая яркая звезда всей моей жизни": Басков представил миру любимую женщину

Николай Басков в личном блоге опубликовал снимок, на котором обнимает самую главную женщину своей жизни. Артист написал несколько теплых слов в честь важной даты.

Оказалось, что в среду юбилей отмечает мама артиста. Певец опубликовал в личном блоге архивных снимок с родительницей. Они стоят на сцене во всем белом и нежно обнимаются.

Как написал Николай Басков, Елена Николаевна – самая яркая звезда его жизни и самая огромная любовь. Для артиста мама является поддержкой и опорой, крепким тылом. Музыкант признался родительнице в бескрайней нежности и поблагодарил за все, что имеет.

Он пожелал маме долгих лет, крепкого здоровья, радости и исполнения всех желаний. Николай Басков заявил, что хочет всегда слышать ее заразительных смех и видеть сияющую улыбку.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что родительница артиста невероятно красивая женщина. "Николай вас в первую очередь с именинницей. Поздравляю вашу маму Елену Николаевну с днем рождения желаю здоровья крепкого (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мы дети пока живы наши родители. Здоровья Вам Николай и вашей мамочке", "Какое замечательное поздравление, главное желаю вашей маме здоровья и долгих лет жизни. Настоящий вы Николай Викторович сын, молодец", – написали в комментариях.

Напомним, пару недель назад Николай Басков, Филипп Киркоров и другие звезды отечественной эстрады записали песню в поддержку белорусского президента. В композиции есть строчка со словами "любимую не отдают", что является прямой отсылкой к речи Александра Лукашенко во время протестов после выборов. Народ разнес артистов за этот ролик, обвинив в продажности.