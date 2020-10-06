Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Вторник
6 октября
Лента новостей
18:47
Звезда Comedy Woman сбежала из России
18:44
Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке
18:44
Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии
18:24
Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить
18:10
Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого
17:59
Анастасия Задорожная прервала молчание после слухов о свадьбе
17:58
Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса "Лидеры России"
17:57
Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу
17:48
Дело Ефремова направили в Мосгорсуд
17:45
"Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть": актрису критикуют за новую роль в "Угрюм-реке"
17:32
Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей
17:18
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан
17:16
Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми
17:16
Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться
17:06
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
16:56
Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку
16:56
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики
16:49
Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
16:44
"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток
16:40
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
16:33
Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом
15:48
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
15:48
Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"
15:46
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии
15:41
"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака
15:21
"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву
15:12
"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями
15:02
Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"
15:00
"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно
14:59
Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
14:36
В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца
14:30
"Люди жрать хотят!": Плющенко взбесил голодных россиян своим огненным авто
14:26
Россияне молятся за здоровье Корчевникова
14:20
Хилькевич намекнула на развод
14:18
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне слухов об убийстве дочери
14:12
В Свердловской области загорелось здание торгового центра
13:45
Депрессия и комплекс маленького человека: актер "Ольги" сообщил о моральном разложении
13:45
В Хабаровском крае умер занесенный в Красную книгу тигр
13:44
Семья погибшего Захарова намерена отобрать у Ефремова последнее
13:44
Била себя в грудь: Аронова увела женатого мужчину из семьи
13:39
Армен Джигарханян обратился к жене: Ударь меня
13:24
Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
13:09
В аварии под Дмитровом пострадали люди
13:04
Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом
13:00
56-летняя Азиза сообщила о беременности: Постоянно мучил токсикоз
12:54
"В подметки ей не годится": Кончаловского разнесли в пух и прах за сравнение жены с Чуриковой
12:39
К чему привели акции протеста в Киргизии
12:31
Под Воронежем загорелась исправительная колония
12:12
Володин и Медведчук обсудили межпарламентское сотрудничество России и Украины
12:05
"Майор КГБ в шляпе!": сериал о гибели группы Дятлова привел экспертов в бешенство
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
Шоу-бизнес
Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого

Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого

Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне Кристина Асмус пожаловалась, что обнаружила на своем теле странные высыпания. Она отменила съемки и побежала к врачу. Увы, результаты оказались печальными.
прочитано 253 раза

Стоит отметить, что актриса всегда очень внимательно относилась к лицу. Например, недавно звезда рассказала, что делает для того, чтобы избежать прыщей. Оказалось, девушка полностью отказалась от полотенец, заменив их бумажными салфетками, также актриса ежедневно меняет наволочки на подушках и не пользуется никакой новой косметикой.

ПО ТЕМЕ

"Чуть не упала в обморок": Асмус пришла в шок от своего внешнего вида

Асмус откровенно о тяжелом детстве: Побои и нелюбовь родителей

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Пользователи Сети высмеяли Кристину Асмус за столь трепетное отношение к коже. Впрочем, даже соблюдение всех мер безопасности не помогли бывшей жене Гарика Харламова, и она столкнулась с жуткими высыпаниями. Причем врач так и не смог определить причину аллергического дерматита. По словам артистки, есть вероятность, что таким образом кожа отреагировала на адские перегрузки и антибиотики.

Кристина Асмус пожаловалась, что из-за проблем с лицом у нее "слетели" съемки, выступления и спектакли. "Выписали кучу всего, но главное, надо воздержаться от косметики", – отметила звезда. Актриса сильно переживает из-за состояния своей кожи, для нее это настоящий удар.

Стоит отметить, что ранее звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, что три года боролась с подкожным клещом. Артистка сходила с ума от ужасных высыпаний и болезненных прыщей, в итоге ей пришлось пройти несколько специалистов, прежде чем врач установил причину проблем с лицом.

Автор: 6 октября 2020, 18:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии
К чему привели акции протеста в Киргизии
Зеленского обвинили в предательстве украинцев: Удалось всех обмануть
Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной

Теледоктор посетила праздник певицы
Шоу-бизнес

"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни

Звезда сильно переживает
Шоу-бизнес

Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого

Звезда не знает, как жить

Шоу-бизнес

Хилькевич намекнула на развод

Артистка напугала фанатов

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+