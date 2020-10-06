Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого

Стоит отметить, что актриса всегда очень внимательно относилась к лицу. Например, недавно звезда рассказала, что делает для того, чтобы избежать прыщей. Оказалось, девушка полностью отказалась от полотенец, заменив их бумажными салфетками, также актриса ежедневно меняет наволочки на подушках и не пользуется никакой новой косметикой.
Пользователи Сети высмеяли Кристину Асмус за столь трепетное отношение к коже. Впрочем, даже соблюдение всех мер безопасности не помогли бывшей жене Гарика Харламова, и она столкнулась с жуткими высыпаниями. Причем врач так и не смог определить причину аллергического дерматита. По словам артистки, есть вероятность, что таким образом кожа отреагировала на адские перегрузки и антибиотики.
Кристина Асмус пожаловалась, что из-за проблем с лицом у нее "слетели" съемки, выступления и спектакли. "Выписали кучу всего, но главное, надо воздержаться от косметики", – отметила звезда. Актриса сильно переживает из-за состояния своей кожи, для нее это настоящий удар.
Стоит отметить, что ранее звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, что три года боролась с подкожным клещом. Артистка сходила с ума от ужасных высыпаний и болезненных прыщей, в итоге ей пришлось пройти несколько специалистов, прежде чем врач установил причину проблем с лицом.
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