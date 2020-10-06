Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель покинула проект два месяца назад, ее до сих пор обсуждают. Она снова устроила драку в шоу "Бородина против Бузовой". Видимо, молодая мать так зарабатывает.
В последнее время она часто фигурирует в различных шоу проекта. Несколько эфиров подряд она обсуждала проблемы с отцом ее ребенка Ильей Яббаровым. Завершилась эта передача дракой. Подписчики ведущей Ксении Бородиной считают, что не стоит показывать такое в прайм-тайме.
Несмотря на это, каждый делает то, что умеет. И в новом выпуске шоу она устроила очередную драку. В соцсетях уже есть анонс выпуска, который выйдет в эфир в среду. На программе будут обсуждаться отношения подруги Алены Яны Захаровой и Максима Моргенштерна.
Дело в том, что недавно на дне рождения Никиты Уманского Яна и Максим обнимались и целовались, хотя на проекте за сердце Максима Моргенштерна борется участница Анна Мадан. Против нее и ополчилась Рапунцель.
Стоит отметить, что сама Алена на том самом празднике тоже не теряла время зря. Она целовалась и веселилась со своим бывшим, Максимом Колесниковым. С ним она даже осталась на ночь. Правда, позже она призналась, что всю ночь проболтала с мужчиной о будущем, причем у каждого оно свое.
Популярные темы форума
Вопрос мужчинам
Помойка
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
А может включить Нагорный Карабах в состав России?
Пулеметчица
Длинные ногти у девушки это красиво?
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
я азербайджанец, девушка армянка
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться