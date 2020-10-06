Била себя в грудь: Аронова увела женатого мужчину из семьи

Актриса Мария Аронова всю жизнь была уверена, что женатый мужчина для нее табу. Однако в ее жизни произошло исключение из правила, когда у нее случилась краткосрочная интрижка. Об этом она поведала в свежем интервью.

Мария Аронова счастливо замужем за Евгением Фоминым. В 2004 году у семьи родилась дочь Серафима. В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия-1" актриса рассказала, что до штампа в паспорте она прожила в гражданском браке с Фоминым 18 лет. Но потом ее духовник упрекнул ее за то, что пара растит ребенка во грехе. Мария сама сделала предложение Евгению.

Супруг Марии Ароновой не принадлежит творческой профессии, хотя много лет трудился начальником транспортного цеха в театре, где служит его зазноба. Именно разное положение не позволяло Марии долго рассматривать его как потенциального жениха. Некоторое время они жили в одной квартире в Москве. И когда в жизни Ароновой начались трудности, она поняла, что без Фомина не может. Он взвалил все на свои плечи и проявил себя как настоящий мужчина.

Он отвозил ее на работу и встречал, всячески опекал. А когда актрису ограбили, то помог разобраться с ситуацией и найти воров. Потом Аронова заболела и попала в больницу. На носу было первое сентября, и надо было отправлять сына Влада в школу. Фомин и тут все взял в свои руки – сам выгладил школьную форму мальчику, купил все необходимое. Олним словом, проявил себя как отец.



"В эту минуту я поняла, что судьба моя решена", – призналась Мария Аронова.



Звезда фильмов "Лед" и "Батальонъ" призналась, что однажды в ее жизни случился мимолетный роман с женатым, хотя для нее это всегда было табу. Это было до встречи с Фоминым. Тогда она увела Валерия Афанасьева из семьи. 48-летняя актриса до сих пор винит себя перед женой актера, с которой он прожил 40 лет, и перед его детьми.

"Я очень виновата перед его женой Аней и сыновьями Костей и Егором. Я всегда била себя в грудь. Это был мой конь. Этот конь назывался "Я никогда не отобью женатого мужчину". Но это произошло в моей жизни", – рассказала актриса.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Аронова в нарядном платье и на каблуках села на шпагат, чтобы доказать телезрителям, что в фильме "Лед" за нее не играл дублер.