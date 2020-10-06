Даже не подошла помочь: звезда шоу "Холостяк" сбила насмерть человека

Появилась информация, что звезда телепроекта "Холостяк" Виктория Короткова сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте. По некоторым данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, и Вика могла его попросту не заметить.

Авария случилась поздно вечером 5 октября. Как сообщают несколько телеграм-каналов, бывшая участница шоу "Холостяк" (Она боролась за сердце рэпера Егора Крида), модель Виктория Короткова на элитной иномарке двигалась по Кутузовскому проспекту в Москве. Внезапно перед автомобилем появился человек.

Судя по видео с камер, которые оказались в распоряжении СМИ, Виктория Короткова пыталась избежать столкновения – ее машину выбросило на встречную полосу. Интересно, что, остановившись, звезда "Холостяка" вышла из автомобиля и стала осматривать повреждения. При этом она даже не подошла к сбитому мужчине, как будто даже не заметила, что задавила человека.

Далее информация разнится. По одним данным, элитная иномарка то ли подарена Виктории Коротковой, то ли принадлежит ее возлюбленному, бизнесмену Рагиму Шамшилову. Кстати, пока также непонятно, кем он ей приходится. Кто-то говорит, что это ее любовник, кто-то утверждает, что муж.

Якобы недавно на одном из светских мероприятий Виктория Короткова показала обручальное кольцо. Ее близкие друзья также писали, что в данный момент звезда телепроекта "Холостяк" замужем. По некоторым данным, эффектная брюнетка проживает в Сколково, в одном из элитных жилых комплексов, цены на квартиры в котором начинаются от 30 миллионов рублей.

А еще особо наблюдательные репортеры заметили, что после жуткого инцидента Виктория Короткова якобы запретила комментировать свои публикации в "Инстаграм" и потерла "Стори" своей лихой езды.

По последним данным, погибшим оказался некий Александр Новиков. Сообщается, что 39-летнего мужчину переехали аж две машины. От удара об иномарку Коротковой его отбросило на встречную полосу, где там несчастного раскатал по асфальту другой элитный автомобиль.