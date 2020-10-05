"Чуть не упала в обморок": Асмус пришла в шок от своего внешнего вида

С Кристиной Асмус случилось несчастье. Популярная актриса чуть не потеряла сознание.

Знаменитость рассказала поклонникам, что ей пришлось отказаться от съемок из-за ухудшения самочувствия. Проснувшись рано утром в понедельник, Кристина Асмус обнаружила на своем теле высыпания. "Посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок", – поделилась актриса.

Асмус тщательно ухаживает за кожей лица, и потому случившееся для нее – это катастрофа. Звезде пришлось срочно ехать в поликлинику. "Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз... Я не знаю", – продолжила она. Актриса выразила надежду, что этот "кошмар" скоро закончится.

Ранее знаменитость поведала пользователям о трудном детстве. Кристина Асмус занималась спортом по 13 часов в день. Она часто ограничивала себя в пище, терпела побои и издевательства. Будущая актриса отметила день рождения впервые только в 18 лет.

Напомним, в июне этого года стало известно о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова после семи лет брака. Причину разрыва отношений они предпочли скрыть. При этом экс-влюбленные уточнили, что в их разводе не виноваты третьи лица.