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Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика

Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регина Тодоренко стала участницей легендарного шоу "Ледниковый период". Однако телеведущая выступила не в самой привычной для себя роли. Девушка решила побороться за звание лучшей фигуристки среди звезд российского шоу-бизнеса.
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Надежным партнером теледивы стал знаменитый фигурист Роман Костомаров. Накануне пара впервые исполнила номер перед зрителями и членами жюри.

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Регина сразу же поделилась впечатлениями от первого съемочного дня и честно призналась, что давным-давно не испытывала столь сильного волнения.

По словам Тодоренко, ей даже пришлось выпить валерьянку, чтобы успокоить шалящие нервы. Больше всего она боялась опозориться перед своим глубокоуважаемым партнером.

Ведь всего за два месяца Роман Костомаров попытался сделать из артистки почти Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию.

"По ночам я просыпалась от вздрагиваний рук и ног, а потом и вовсе нервный тик одолел мой правый глаз. Но мы справились, как могли. И я безумно рада результатам", – отметила Регина.

Стоит отметить, что Тодоренко одновременно работает над несколькими проектами. В одном из интервью телеведущая заявляла, что "впахивает как лошадь". А тут еще и профессиональный фигурист начал все соки из нее выпивать.

Напомним, "Ледниковый период" не последнее шоу, в котором появится Тодоренко. Совсем скоро выйдут новые выпуски телепередачи "Орел и Решка" с участием звезды.

Автор: 5 октября 2020, 04:16 Источник: Инстаграм Регины Тодоренко ✓ Надежный источник
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