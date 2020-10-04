"Фоткайся прямо, тогда никто не поймет": Вид беременной Дайнеко всполошил россиян

Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" добавила в инстаграм-канал снимок, который был сделан за два дня до родов. Виктория Дайнеко не только поделилась архивным кадром, но и оставила рекомендации женщинам, которые ждут ребенка и не хотят это афишировать.
Певица сняла себя в зеркале. На фото звезда стоит в длинном бежевом жилете, надетом поверх черного обтягивающего платья. В качестве прически она выбрала классическую косу, заплетенную набок. Голову певицы украсила черная шляпа с бордовой атласной лентой. На руке поп-дивы надеты металлические часы.
"Секрет "беременных" фотографий в стиле Вики. Фоткайся прямо, тогда никто не поймет, что ты через два дня родишь", – написала Виктория Дайнеко. Также звезда заявила, что ей не нравится фотошоп на кадрах, которые девушки делают в ожидании малыша.
Напомним, что карьера Виктории Дайнеко началась с проекта "Фабрика звезд-5", в котором певица начала участвовать в возрасте 17 лет. В 2015 году девушка вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана и родила дочь, имя которой до сих пор хранит в секрете. Артистка скрывает ребенка от поклонников и не любит давать о нем комментарии. Виктория Дайнеко развелась с супругом в 2017 году и не заявляла о новом избраннике.
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