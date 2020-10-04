"Долго сражался за жизнь": Пугачева и Николаев потрясены горькой утратой

Эмоциями композитор поделился в своем инстаграм-аккаунте. Он не скрывает – уход из жизни дорогого человека ста для него потрясением.
"Горе. Умер мои друг и часть меня. Он молодец, сильный человек, и долго сражался за жизнь, но болезнь оказалась сильнее", – признался Игорь Николаев. Он напомнил, что Александр Кальянов – многогранная личность. Это звукорежиссер, певец, артист и композитор, который записал на студии практически все хиты Игоря Николаева.
Среди них такие, как "Две звезды", "Паромщик", "Мельница", "Желтые тюльпаны и другие. При этом Кальянов начал и собственную музыкальную карьеру. Игорь Николаев написал ему первый сольный альбом. В этой творческой копилке более 50 песен. "А сколько смешных и драматических истории с нами приключилось за эти годы!" – высказался певец.
Почтила память друга и Алла Пугачева. "Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его", – призвала Примадонна фолловеров.
Напомним, о кончине коллеги по цеху сообщила сама Алла Пугачева. Игорь Николаев в эфире "Нового Радио" поведал, что ему позвонила Примадонна и рассказала о трагическом событии. О точной причине смерти Александра Кальянова пока что нет данных.
Как писали "Дни.ру", Игоря Николаева и Аллу Пугачеву музыкант называл своими "творческими папой и мамой". Именно Примадонна в свое время убедила Кальянова выйти на сцену и петь. Александр Кальянов признавался, что сам никогда бы не решился выступить в качестве исполнителя.
Популярные темы форума
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
Помойка
Глиобластома
Отношения в 15 лет
Вопрос мужчинам
Ситуация ваше мнение
А может включить Нагорный Карабах в состав России?