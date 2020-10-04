"Ну что за кайфожоры": Ивлеева спустила гигантскую сумму на элитную виллу

Известный блогер решила провести отпуск на широкую ногу. Настя Ивлеева сняла шикарное жилье по огромной стоимости.

Ведущая программы "Орел и решка" проводит отпуск на Мальдивах вместе с мужем. Звездная пара не стала мелочиться и подобрала для себя дорогостоящий отдых. Настя Ивлееева и рэпер Элджей остановились в престижном пятизвездочном отеле, в который входит несколько вилл VIP-уровня. Виллы располагаются в водах Индийского океана.

По данным "Комсомольской правды", за сутки проживания в отеле пара платит около 760 тысяч рублей, В дополнение к вилле прилагаются дополнительные услуги для комфортного времяпровождения.

Настя Ивлеева и ее возлюбленный не объявили о том, сколько дней продлится их курортный отдых . Одно только проживание в отеле обойдется паре в миллионы рублей. На эти деньги она могла приобрести несколько новых автомобилей экстра-класса.

Фанаты звездного семейства активно комментируют кадры, которые популярный блогер публикует в своем инстаграм-канале. Снимки и видеоролики подтверждают качество отдыха знаменитой пары. "Ну что за кайфожоры", "Почему вы такие классные?", "Можно тоже такого мужа?", – выразились подписчики Насти Ивлеевой.



