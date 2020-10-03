Тимати намекнул на участие в новом "Холостяке" загадочным фото

В сентябре стало известно о расставании знаменитого исполнителя со своей девушкой. Пара просуществовала шесть лет.

Несмотря на то, что 37-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и 24-летняя модель Анастасия Решетова не стали официально регистрировать отношения, год назад они завели ребенка. В октябре малыш Ратмир отпраздновал первый день рождения. Помимо него у исполнителя есть дочь Алиса, родившаяся в 2014 году от первой пассии звезды – супермодели Алёны Шишковой.

По всей видимости, знаменитый артист решил наконец поучиться на ошибках прошлого и не связывать свою жизнь с очередной моделью. В своем инстаграм-аккаунте Тимур разместил довольно загадочную фотографию. На снимке "обколотый" татуировками рэпер предстал перед поклонниками с голым торсом, в стильных очках и с необычной прической. Волосы знаменитости были завиты в небольшие кудри.

Но гораздо больше больше фанатов привлек стиль фотографии, на которой запечатлен рэпер Тимати. Она как две капли воды похожа на кадр из заставки реалити-шоу "Холостяк", Из этого подписчики артиста сделали вывод, что их кумир, возможно, станет героем нового сезона передачи.

"Холостяк привет", "Реально ты новый холостяк?", "После историй с двумя девушками, которым ума хватило родить от него детей без нормальных семей – я бы на месте участниц этого "Холостяка" сильно расстроилась, увидев героя сезона", – писали комментаторы.

Сам рэпер Тимати пока никак не отреагировал на предположения поклонников. Однако стоит отметить, что один из бывших участников лейбла Black Star – Егор Крид – уже становился главным героем шоу "Холостяк".