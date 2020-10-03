Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова

Несколько недель назад Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Из-за участия в смертельном ДТП актер очернил не только свою репутацию, но и других людей, участвовавших в его деле.
Сначала пострадал адвокат Ефремова. Мужчина неоднократно получал выговоры и отстранялся от многомиллионного дела. Следующим стал сотрудник правоохранительных органов Подмосковья.
Об инциденте стало известно только после вынесения окончательного приговора. Ходят слухи, что полицейский выдал поддельную справку о сожительнице Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы.
Если верить поддельной справке, то возлюбленная потерпевшего лишь сдавала ему спальное место. Однако официальные источники все еще не подтвердили данную информацию.
Напомним, в ходе следствия выяснилось, что жизнь Сергея Захарова была похожа на настоящий турецкий сериал.
Последние 22-года погибший проживал со своей любовницей, имя которой отмечено в поддельной справке. Стоит отметить, что Захаров все это время не разводился со своей законной женой Маргаритой.
Любовница навещала Сергея в то время, как врачи боролись за его жизнь. Но этого факта оказалось недостаточно, чтобы "вытрясти" моральную компенсацию из кошелька Михаила Ефремова.
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