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Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова

Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сентябрь 2020 года стал роковым для народного артиста Михаила Ефремова. По словам сотрудников полиции Подмосковья, звезда театра и кино побудил блюстителя нарушить закон.
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Несколько недель назад Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Из-за участия в смертельном ДТП актер очернил не только свою репутацию, но и других людей, участвовавших в его деле.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Сначала пострадал адвокат Ефремова. Мужчина неоднократно получал выговоры и отстранялся от многомиллионного дела. Следующим стал сотрудник правоохранительных органов Подмосковья.

Об инциденте стало известно только после вынесения окончательного приговора. Ходят слухи, что полицейский выдал поддельную справку о сожительнице Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы.

Если верить поддельной справке, то возлюбленная потерпевшего лишь сдавала ему спальное место. Однако официальные источники все еще не подтвердили данную информацию.

Напомним, в ходе следствия выяснилось, что жизнь Сергея Захарова была похожа на настоящий турецкий сериал.

Последние 22-года погибший проживал со своей любовницей, имя которой отмечено в поддельной справке. Стоит отметить, что Захаров все это время не разводился со своей законной женой Маргаритой.

Любовница навещала Сергея в то время, как врачи боролись за его жизнь. Но этого факта оказалось недостаточно, чтобы "вытрясти" моральную компенсацию из кошелька Михаила Ефремова.

Автор: 3 октября 2020, 17:18 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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