"Только не раздевайтесь": Айза Анохина зажгла на детской вечеринке

Айза Анохина решила, что детский праздник не помеха веселью взрослых. Вместе с малышами звезда станцевала тверк.
Дело в том, что блогерша устроила двойной праздник своим сыновьям. Так как младший наследник Айзы не смог отпраздновать свой день рождения в мае из-за бушевавшей пандемии коронавируса, семья посчитала важным отпраздновать знаменательную дату через полгода.
Большинство поклонников Анохиной положительно отреагировали на безумное веселье семейки. Но нашлись и те, кто осудил звезду за неподобающее поведение на детском празднике.
Заботливые мамочки набросились на Айзу из-за откровенного танца, который звезда исполнила на глазах у собственных детей.
"Только не раздевайтесь перед детьми. Наверное, они уже видели ваш вареник", – язвительно подметили комментаторы.
Сама же Анохина не считает, что тверк – позорный танец. По словам артистки, они просто веселились и дурачились, а молодое поколение посчитало выходку блогершы смешной.
Стоит отметить, что звезда только отошла от предыдущего общественного скандала. Напомним, в сеть попали откровенные фотографии Айзы, которые предназначались ее очередному любовнику.
Анохина уже не в первый раз становится главной фигурой публичного порицания. Вероятнее всего, она даже не обратит внимание на мелкий конфликт, возникший из-за ее зажигательных танцев.
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