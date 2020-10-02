Пугачева сообщила о смерти знаменитого эстрадного певца

За последние годы Алла Пугачева потеряла многих, кто приложил руку к нее карьере. В очередной раз Примадонне приходится сообщать о трагедии, связанной с ее близким кругом.

Сегодня российское эстрадное сообщество было потрясено трагическим известием. Появилась информация о том, что ушел из жизни прославленный певец, композитор и актер Александр Кальянов.

О кончине коллеги по цеху сообщила сама Алла Пугачева. Игорь Николаев в эфире "Нового Радио" поведал, что ему позвонила Примадонна и рассказала о трагическом событии.

О точной причине смерти Александра Кальянова пока что нет данных. СМИ молчат, поскольку композитор не является скандальной личностью, на протяжении своей карьеры не был замечен в грязных выяснениях отношений с кем-либо, не делал имя на сомнительных историях.

Кальянов жил скромно, поэтому известие о его смерти первым делом распространилось среди близкого круга, в котором, несомненно, есть место и для Пугачевой. Однако если перечислять творческие достижения мэтра эстрады, придется потратить долгие часы.

Еще в восьмидесятых Кальянов открыл одну из первых частных студий звукозаписи в российской столице. Александр Иванович приложил руку к десяткам знаковых аранжировок как отечественных, так и зарубежных звезд.

Игоря Николаева и Аллу Пугачеву музыкант называл своими "творческими папой и мамой". Именно Примадонна в свое время убедила Кальянова выйти на сцену и петь. Александр иванович признается, что сам никогда бы не решился выступить в качестве исполнителя.

Позже Игоря Николаев уговорил коллегу по цеху записать вокал, поскольку было очевидно, что Кальянов обладает крайне интересным тембром. Первая профессиональная запись певца имела бешеных успех, она передавалась из рук в руки, переписывалась, покоряла сердца людей задолго до того, как успел исполнителя напрямую стал зависеть от чартов и стриминговой статистики.

