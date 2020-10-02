"Дышать было очень тяжело": разбившийся на самокате Фадеев вышел на связь

Накануне стало известно, что Максим Фадеев разбился на электросамокате. Продюсера доставили на скорой в больницу. Наконец, он вышел на связь с подписчиками и решил рассказать, как все случилось на самом деле.

Последнее время артист часто совершал прогулки по территории загородного поселка на самокате. По словам музыканта, раньше он справлялся с управлением и не сбавлял скорость, проезжая через лежачих полицейских и прочие преграды. Максим Фадеев рассказал, что в этот раз тоже решил не притормаживать, но не рассчитал своих сил.

Продюсер упал и сильно ударился. Артисту вызвали скорую помощь и увезли в больницу. По словам звезды, он уже дома, приходит в себя после случившегося. "Дышать было очень тяжело, восстановиться было невозможно. Очень сильный ушиб грудной клетки, это я не говорю о коленях, локтях", – отметил Максим Фадеев. Чтобы артист смог нормально дышать, в больнице ему поставили капельницы.

Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления и попросили больше не кататься на электросамокате. "Ну зачем вам это надо было родной наш человек, берегите себя для тех кто вас любит. здоровья, здоровья. Храни вас Господь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Желаю Вам от всей души скорейшего выздоровления! Берегите себя! Мы Вас любим!", "Поправляйтесь, Максим! Не прыгайте высоко", – написали в комментариях.

Напомним, недавно Максим Фадеев сообщил, что смог похудеть на сто килограммов. Артист разработал собственную диету. Он отказался от мучного, жирного и сладкого. Также ежедневно звезда выпивала несколько литров теплой воды и занималась спортом.