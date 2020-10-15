"Ляжки потолстели": блондинку Карпович в трусах перепутали с Утяшевой

Мирослава Карпович показала кадры из новой фотосессии. Актриса надела высокие кожаные ботфорты и пиджак. Светлые волосы стилисты зачесали ей назад и уложили блестящим гелем. На фото на ней массивные золотистые серьги в форме колец.
Поклонники не могли оторвать глаз от нового образа "Папиной дочки". Некоторые ее и вовсе не узнали, а кто-то перепутал с Ляйсан Утяшевой.
"Я думала, это Ляйсан Утяшева"; "Заткнула всем рот одной фотографией"; "Наконец ляжки потолстели, прелесть неожиданная"; "А где же Паша?" – писали фолловеры.
На другом фото дерзкая Карпович надела микро-шорты и грубые ботинки в тон трусам. Образ получился очень смелым и даже напоминал стиль БДСМ.
34-летняя Мирослава Карпович купается в популярности. Ее рейтинг подскочил после того, как она закрутила роман с коллегой Павлом Прилучным, который был женат на Мирославе Карпович. Некоторые фанаты упрекают ее в том, что она разрушила семью с детьми, а кому-то наоборот интересно следить за событиями в звездной паре.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный решил продать нажитый в браке загородный дом стоимостью 200 миллионов. За это поклонники обрушились с критикой на Мирославу Карпович. Народ посчитал, что именно она из алчных соображений заставила Павла пойти на такой шаг.
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