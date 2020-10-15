"Ляжки потолстели": блондинку Карпович в трусах перепутали с Утяшевой

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович недавно полностью изменила имидж. Из жгучей брюнетки она перевоплотилась в блондинку, да еще и остригла свои шикарные локоны под каре. Поклонники по-разному относятся к таким изменениям, ведь они привыкли видеть совсем другу Мирославу. Однако на достигнутом она, видимо, останавливаться не собирается.

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