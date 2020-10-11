"Каждый день молюсь": бабушка Урганта лишилась покоя из-за страшного недуга

Бабушка Ивана Урганта сильно переживает из-за пандемии коронавируса. Актриса Нина Ургант надеется, что не заболеет.

Родственница телеведущего поделилась мыслями о COVID-19. Пожилой возраст женщины внес коррективы в ее привычную заботу о здоровье. 91-летняя бабушка Ивана Урганта задумывается о вакцинации, но пока не готова сделать прививку от коронавируса. Актриса боится последствий укола и заявляет, что только по указу президента может согласиться на него.

Женщина не покидает дом, так как рассчитывает, что не сможет заразиться от тех, кто ее навещает. По ее словам, Иван Ургант и его отец не надевают маски, когда приезжают повидаться с родственницей. Нина Николаевна отмечает, что они легко относятся к происходящему.

Бабушка Ивана Урганта призналась, что сначала не верила в серьезность вируса и считала его шуткой. Однако со временем ее мнение изменилось. Теперь Нина Николаевна полагает, что COVID-19 несет серьезную угрозу человечеству. "Я каждый день молюсь, прошу Бога, чтобы Он защитил всех нас. Нужно просто немного подождать!", – сообщила пенсионерка.

Напомним, что Нина Ургант не только выдающаяся советская актриса, но и народная артистка РСФСР. Она сыграла в картинах "Белорусский вокзал", "Шинель", "Двенадцатая ночь", "Укротительница тигров" и других легендарных постановках. После распада СССР бабушка Ивана Урганта продолжила карьеру актрисы, снимаясь в российских фильмах.