Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках

В современном мире принято при любой семейной проблеме хвататься за телефон. Кто-то ищет там советов, а кто-то просто транслирует о происходящем на весь мир... Так уже не первый раз поступает актриса Агата Муцениеце. Во время эпидемии звезда вышла в прямой эфир своего микроблога и объявила, что муж пьет и бьет ее, и что она больше не может терпеть. Пара распалась. На этот раз Агата рассказала об очередной семейной проблеме – истерики у дочери, которые случаются в детском саду. Артистка не может объяснить поведение маленькой Мии.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". У них начался роман, в 2011-м пара поженилась. В 2013 году у пары родился сын Тимофей. В 2016-м Агата родила дочь Мию.
"Что-то Миюшка стала в садик с большим очень нежеланием вставать. Прямо с большим. Вроде встала, оделась и все: кричит, идти не хочет", – рассказала взволнованная мама.
Сейчас Агате Муцениеце приходится одной решать проблемы с детьми. Она развелась с Павлом Прилучным после десяти лет брака. Сразу после развода Павел Прилучный объявил о новых отношениях с актрисой из сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Не Паша, а Маша!
А вы натурал?
Глиобластома
ТАТУ
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .