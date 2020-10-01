Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках

Агата Муцениеце пожаловалась на трудное поведение своей четырехлетней дочери Мии. Замученная детскими истериками мать вышла в "Сторис" своего "Инстаграм".

В современном мире принято при любой семейной проблеме хвататься за телефон. Кто-то ищет там советов, а кто-то просто транслирует о происходящем на весь мир... Так уже не первый раз поступает актриса Агата Муцениеце. Во время эпидемии звезда вышла в прямой эфир своего микроблога и объявила, что муж пьет и бьет ее, и что она больше не может терпеть. Пара распалась. На этот раз Агата рассказала об очередной семейной проблеме – истерики у дочери, которые случаются в детском саду. Артистка не может объяснить поведение маленькой Мии.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". У них начался роман, в 2011-м пара поженилась. В 2013 году у пары родился сын Тимофей. В 2016-м Агата родила дочь Мию.

"Что-то Миюшка стала в садик с большим очень нежеланием вставать. Прямо с большим. Вроде встала, оделась и все: кричит, идти не хочет", – рассказала взволнованная мама.

Сейчас Агате Муцениеце приходится одной решать проблемы с детьми. Она развелась с Павлом Прилучным после десяти лет брака. Сразу после развода Павел Прилучный объявил о новых отношениях с актрисой из сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

