Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Четверг
1 октября
Лента новостей
21:06
В Кашире задержали мужчину с крупной партией героина
20:33
Единороссы определятся с позицией по бюджету после встречи с главой Минфина
19:55
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
19:49
Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках
19:38
Что будет с Украиной в случае победы Байдена: депутат Рады озвучила печальный прогноз
19:30
Чумазая Варнава странной гримасой довела россиян до инфаркта: Какой ужас!
19:10
Не изменял: вскрылись опровергающие данные о скандале вокруг Тарзана и Королевой
19:09
Помятая Тодоренко потерялась на фоне отдохнувшей Самбурской
19:00
У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок
18:49
Из-за проблем в экономике Белоруссию отбросили на годы назад – эксперт
18:16
Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения
18:00
На фоне слухов о расставании Козловский заменил актрису в своем новом кино
17:54
Вынуждены зарабатывать на хлеб: Виторган назвал размер своей пенсии
17:50
Шура "Би-2" о протестах в Белоруссии: В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие
17:47
В Иркутской области поймали браконьеров
17:40
Собянин сделал заявление об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
17:34
"У вас все в порядке?": оставившая странное послание Подольская переполошила народ
17:25
Самбурская сцепилась с раскритиковавшим ее грудь школьником
17:20
Журналист о массовых арестах в Белоруссии: Это какая-то бессистемная истерика
17:10
Все были наказаны: Джигурда раскрыл причину увольнения Малахова с Первого канала
17:07
Мужа Боярской сняли в постели с Ходченковой
16:50
Муж отказался заводить еще детей от Ксении Бородиной
16:44
Перед смертью Фриске не захотела видеть Шепелева
16:43
В Москве неизвестный убил ножом директора приюта для бездомных животных
16:27
Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично
16:22
"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ
16:20
Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала
16:07
Резко похудевший Чернышов сделал заявление после слухов о тяжелой болезни
15:56
Максим Фадеев разбился на самокате
15:55
Появившаяся на публике Летучая вызвала отвращение: Раскабанела, мать
15:45
Ефремов перечислил сыну погибшего в ДТП крупную сумму
15:32
Известная певица выложила неприятные сведения о Максиме Фадееве
15:28
Теряет слух: Корчевников подтвердил проблемы со здоровьем
15:26
Похудевшая Банщикова вцепилась в руку импозантного мужчины
15:23
В Петербурге заступившийся за кондуктора мужчина избил пьяного дебошира
15:08
Раскрыта личность нового ухажера Асмус
14:55
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
14:52
Собянин издал новый указ о коронавирусе
14:46
Зрение – минус 45: в Подмосковье вылечили пациента с экстремальной близорукостью
14:45
"Собчак будет ликовать": располневшую Канделаки подняли на смех
14:29
Задержаны двое из воров, укравших подарок Путина
14:23
"Ворвался и увидел другого": Харламов все еще не съехал от Асмус
14:14
Сожительница Захарова потребовала отменить приговор Ефремову: Написала президенту
14:12
Соловьев сомневается в адекватной помощи Путина Шукшиной
14:10
"Тяжело приняла эту новость": стала известна реакция Степаненко на сына Петросяна от молодой жены
14:08
Сделано важное заявление о вакцине против коронавируса
14:01
Российские олигархи обеднели на 26 миллиардов долларов
13:50
Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
13:46
Это сложное для него испытание: Тимати о наказании для Егора Крида в виде 15 суток ареста
13:38
Ученые раскрыли опасность употребления кофе натощак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии
Эксперт объяснил стратегию Путина в отношении Белоруссии: Готовится к войне с НАТО
Шоу-бизнес
Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках

Дочь Прилучного и Муцениеце бьется в истериках

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце пожаловалась на трудное поведение своей четырехлетней дочери Мии. Замученная детскими истериками мать вышла в "Сторис" своего "Инстаграм".
прочитано 352 раза

В современном мире принято при любой семейной проблеме хвататься за телефон. Кто-то ищет там советов, а кто-то просто транслирует о происходящем на весь мир... Так уже не первый раз поступает актриса Агата Муцениеце. Во время эпидемии звезда вышла в прямой эфир своего микроблога и объявила, что муж пьет и бьет ее, и что она больше не может терпеть. Пара распалась. На этот раз Агата рассказала об очередной семейной проблеме – истерики у дочери, которые случаются в детском саду. Артистка не может объяснить поведение маленькой Мии.

ПО ТЕМЕ

"Неожиданно": Тарханова заменила Прилучному Муцениеце и Карпович

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". У них начался роман, в 2011-м пара поженилась. В 2013 году у пары родился сын Тимофей. В 2016-м Агата родила дочь Мию.

"Что-то Миюшка стала в садик с большим очень нежеланием вставать. Прямо с большим. Вроде встала, оделась и все: кричит, идти не хочет", – рассказала взволнованная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚡️Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного Подруга Агаты Муцениеце вызвала полицию и утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее. Подробности на @dniru������ Фото: www.globallookpress.com #муцениеце #прилучный #драка #дниру

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Сейчас Агате Муцениеце приходится одной решать проблемы с детьми. Она развелась с Павлом Прилучным после десяти лет брака. Сразу после развода Павел Прилучный объявил о новых отношениях с актрисой из сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Автор: 1 октября 2020, 19:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину

Шоу-бизнес

Перед смертью Фриске не захотела видеть Шепелева
Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично
"Больше 30 не дашь": резко похудевшая Гузеева шокировала народ
Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем

Стриптизер выступил с интригующим сообщением
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года

Девам потребуется моральная поддержка
Шоу-бизнес

Игорь Крутой порвал все связи с женой после расставания

Откровенное интервью композитора
Шоу-бизнес

"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи

Модель ответила на нападки Алены Шишковой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+