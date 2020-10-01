Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично

Недавно на "Новом радио" стартовал новый этап популярного конкурса для молодых талантов "Музыкастинг". Одним из членов жюри стал участник украинской группы Artik & Asti Артем Умрихин (Артик). В процессе прослушивания он в пух и прах разнес Пугачеву.

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