Пугачеву разнесли в пух и прах: Все вместе негармонично

Проект начался всего пару дней назад, но уже успел наделать шума. В прямом эфире музыкант нелестно высказался о конкурсанте с известной фамилией. По словам члена жюри, ему не понравилось исполнение и вокал. "Все вместе негармонично", – сказал Артик.
Слушатели не согласны с мнением артиста. Они атакуют соцсети радиостанции гневными сообщениями с просьбой вернуть в эфир Наталью Пугачеву. Девушка не имеет отношения к Примадонне, однако за плечами у нее неплохой опыт.
Артистка уже много лет поет в жанре электро-свинг, а также окончила музыкальное училище. На дирижерско-хоровом отделении девушка обучалась эстрадно-джазовому вокалу.
По словам Натальи фамилия Пугачева – ее настоящая, по паспорту. За 25 лет жизни участница конкурса неоднократно попадала в комичные ситуации из-за того, что является тезкой Примадонны. Из-за того, что девушка выбрала музыкальный путь, ее постоянно сравнивают с великой певицей.
Напомним, в недавнем шоу Максима Галкина "Музыкалити" Алла Пугачева встретилась с рэпером Бастой. Звезды оценили творчество молодых исполнителей, особенно звезде понравились казахские артисты Скриптонит и Dequine.
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