Российский режиссер откровенно о свадьбе с Марией Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина разоткровенничалась. Она рассказала о том, как благословила на брак свою старшую дочь Марию и режиссера Карена Шахназарова.

Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочь Мария Шукшина была невестой Карена Шахназарова. Якобы влюбленные даже уже выбрали дату свадьбы, но в последний момент все сорвалось. "Шахназаров мог стать моим зятем. Он добивался руки и сердца Маши. Я благословила этот союз. А потом некоторое время жалела, что свадьба расстроилась", – сообщила легендарная актриса.

Якобы инициатором выступила Мария Шукшина. Будто бы актриса поняла, что быть женой режиссера не ее доля. Впоследствии и сама Федосеева-Шукшина обрадовалась, что не породнилась с Шахназаровым. "Я доверила авторскую копию фильма Шукшина "Калина красная" концерну "Мосфильм" только потому, что им руководит Шахназаров. Ведь он был женихом моей Маши. Поэтому, когда ко мне в дом пришли люди с "Мосфильма", копию "Калины…", которую хранила под кроватью, я передала им в надежде, что сберегут. Но через некоторое время выяснилось, что она пропала. Мне пришлось звонить Шахназарову, однако он ответил, что ничего про это не знает", – пожаловалась артистка.

Репортеры связались с самим Кареном Шахназаровым. Интересно, что он не только не стал отрицать слов Лидии Федосеевой-Шукшиной относительно своего романа с ее дочкой, но и посоветовал ей "меньше употреблять спиртного", сообщает "Экспресс газета".

"Не секрет, что Лидия Николаевна – любительница выпить, и, видимо, перебрала, когда говорила такие несуразные вещи. Да, она мне звонила и спрашивала о какой-то авторской версии "Калины красной". Я ответил, что ничего не знаю. Дело в том, что ее и в принципе не могло быть. Согласно обязательным правилам, существовавшим в советское время, в лаборатории "Мосфильма" делали лишь одну версию картины для проката. Возможно, у Лидии Николаевны и была дома такая копия. Но она никакая не редкая, не полная, а обычная. Ее Лидия Николаевна и передала на киностудию", – объяснил режиссер.

Что касается свадьбы с Марией Шукшиной, Карен Шахназаров не стал вдаваться в подробности, но дал понять, что они симпатизировали друг другу. "Прекрасные у нас отношения. Маша сыграла главную роль в моем фильме "Американская дочь". Между нами была симпатия. Кажется, взаимная. Лидия Николаевна называла меня своим зятем. Возможно, я был бы не против стать мужем Марии Шукшиной и даже рад. Но не сложилось", – сообщил Карен Шахназаров. Он пояснил, что в то время "страдал комплексом курьера".