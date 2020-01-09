"Помолодел лет на 30": Ургант кардинально сменил имидж

Ведущий программы "Вечерний Ургант" сделал новую прическу. В социальных сетях шоумен опубликовал сделанную в гримерке фотографию, на которой он запечатлен с выбритыми висками. "Отпуск где-то рядом", – коротко написал Иван Ургант.
Поклонники пришли в восторг от преображения звезды. Они заявили, теперь актер выглядит гораздо моложе своего возраста: "Помолодел лет на 30", "Радикальненько", "Очень стильно и свежо". Один из комментаторов даже сравнил шоумена с молодым Робертом Де Ниро.
Напомним, недавно стало известно о том, что приемная дочь Ивана Урганта, проживающая в США, встречается с темнокожим мужчиной. На странице в "Инстаграме" Эрика разместила снимок с новым возлюбленным. Многие пользователи раскритиковали выбор девушки.
Свое мнение также высказала популярный блогер Лена Миро. Она поддержала дочь Ивана Урганта. По ее словам, в случае свадьбы дети Эрики будут иметь американское гражданство, а, значит, смогут посетить без визы две сотни стран. Кроме того, наследники получат хорошее образование за границей благодаря состоятельным родственникам.
Популярные темы форума
Ненавижу пьяных людей
Женская сторона развода!Продолжаем!
Мерзкие родственники
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
Онколог Андрей Павленко попрощался с друзьями в Фейсбуке.
США ахренели
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.